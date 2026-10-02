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இரானி கோப்பை கிரிக்கெட்: ஜம்மு & காஷ்மீா் 237-க்கு ஆட்டமிழப்பு

இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில், ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 237 ரன்களுக்கு வியாழக்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.

இரானி கோப்பை கிரிக்கெட்

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இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில், ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 237 ரன்களுக்கு வியாழக்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற ரஞ்சி கோப்பை நடப்பு சாம்பியனான ஜம்மு & காஷ்மீா், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது.

ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்னிங்ஸில் ரவிச்சந்திரன் ஸ்மரன் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 68, ஷிகா் மோகன் 9 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 60, சா்ஃப்ராஸ் கான் 5 பவுண்டரிகளுடன் 45 ரன்கள் அடித்தனா்.

சனத் சங்வான் 1, சுதீப்குமாா் கராமி 8, கேப்டன் ரிஷப் பந்த் 10, சரண்ஷ் ஜெயின் 5, மானவ் சுதா் 2, ஆகாஷ் தீப் 22, முகேஷ் சௌதரி 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

ஜம்மு & காஷ்மீா் பௌலா்களில் சுனில்குமாா், லோன் நாசிா் ஆகியோா் தலா 3, உமா் நாஸிா் மிா் 2, அபித் முஷ்டாக், சஹில் லோத்ரா தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

பின்னா் தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஜம்மு & காஷ்மீா், முதல் நாளான வியாழக்கிழமை முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 21 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

ஷுபம் புந்திா் 1, உமா் நாஸிா் 4 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, கம்ரான் இக்பால் 12, ஷுபம் கஜுரியா 0 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.

ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா தரப்பில் முகேஷ் சௌதரி, ஆகாஷ் தீப் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்துள்ளனா்.

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