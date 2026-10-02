ஆசிய விளையாட்டு! இந்திய வில்வித்தை அணிக்கு தங்கம்!
ஆசிய விளையாட்டு ரிகர்வ் வில்வித்தைப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு ரிகர்வ் வில்வித்தையில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணி - x
ஆசிய விளையாட்டு ரிகர்வ் வில்வித்தைப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் 20-ஆவது தொடர் ஜப்பானின் அய்ச்சி - நாகோயாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் இந்தியா, சீனா உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த 11,000-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
14-வது நாளான இன்று ரிகர்வ் வில்வித்தை மகளிர் பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் தென் கொரியாவை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.
இந்திய அணியின் அங்கிதா பகத், கீர்த்தி, அனில் மொஹோட் ஆகிய வீராங்கனைகள் 4 - 2 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் போட்டியை வென்றனர்.
இதன்மூலம், ரிகர்வ் வில்வித்தைப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி முதல்முறையாக தங்கம் வென்று சாதனைப் படைத்துள்ள்ளது.
அக். 2 காலை நிலவரப்படி, புள்ளிப்பட்டியலில் 12 தங்கங்களுடன் இந்திய அணி 5-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
Summary
Indian women's recurve team of Ankita Bhakat, Kirti, and Kumkum Anil Mohod won a historic gold
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