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ஆசிய விளையாட்டு: அரையிறுதியில் தடுமாறும் இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி!

ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட்டில் அரையிறுதியில் மோதும் இந்தியா - இலங்கை குறித்து...

Indian men's cricket team

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி - படம்: பிசிசிஐ

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ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட்டில் ஆடவருக்கான அரையிறுதிப் போட்டி ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீசி வருகிறது. இந்திய அணி 10 ஓவர்களில் 88-4 ரன்கள் எடுத்து தடுமாறி வருகிறது.

தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா, சூர்யவன்ஷி களமிறங்கினார்கள். அபிஷேக் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க மூன்றாம் இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கினார். அவரும் சொற்ப ரன்னில் ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தார்.

அதிரடியாக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் 13 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.

தற்போது களத்தில் இஷான் கிஷன், அக்‌ஷர் படேல் விளையாடி வருகிறார்கள். இலங்கை சார்பில் கேப்டன் சஹான் அரச்சிகே 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

இதுவரை இந்திய அணி ஆசிய விளையாட்டில் 10 தங்கம் உள்பட 60 பதக்கங்களை வென்றுள்ளன. மகளிர் கிரிக்கெட் அணி தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final, asian games 2026

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