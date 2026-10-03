ரிகர்வ் வில்வித்தையில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம்..! 17 வயது வீராங்கனை வரலாற்றுச் சாதனை!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் முதல்முறையாக இந்தியாவுக்கு ரிகர்வ் வில்வித்தையில் தங்கம் கிடைத்துள்ளது குறித்து...
கும்கும் அனில் மோஹோத் - படம்: எக்ஸ்/ ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் முதல்முறையாக ரிகர்வ் வில்வித்தையில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம் கிடைத்துள்ளது. 17 வயதான வீராங்கனை கும்கும் அனில் இதனைப் பெற்றுத்தந்து வரலாற்றுச் சாதனையில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மகளிருக்கான தனிநபர் ரிகர்வ் வில்வித்தையில் இந்திய வீராங்கனை கும்கும் அனில் மோஹோத் தென்கொரியாவின் ஹோ யே-ஜின் என்பவருடன் இறுதிப் போட்டியில் மோதினார்.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 என ஐந்து செட்களில் அசத்திய கும்கும் அனில் மோஹோத் பின்னர் ஷூட் அவுட்டில் 10-8 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
ஆசிய விளையாட்டில் முதல்முறையாக இந்தியாவுக்கு மகளிர் பிரிவில் தங்கம் கிடைத்துள்ளது. இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 77 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
மொத்தமாக 17 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். தரவரிசையில் இந்தியா ஐந்தாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.
யார் இந்த கும்கும் அனில் மோஹோத்?
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கும்கும் அனில் மோஹோத் 2018 முதல் வில்வித்தையில் தனது பயணத்தை தொடங்கினார். அவரது தாய் ரூபாலிதான் இவருக்கு இந்த ஆர்வத்தை ஊட்டினார்.
தனது உறவினர் ஒருவரது மகள் இந்தப் போட்டியில் பயிற்சி செய்வதைப் பார்த்த ரூபாலி தனது மகளையும் அருகில் உள்ள பிராஃபில் டென்கே ராதே ஆர்சரி அகாதெமியில் சேர்த்துள்ளார்.
சிறுமியின் திறமை அறிந்துகொண்ட பயிற்சியாளர் டென்கே இவருக்கு சிறப்புப் பயிற்சி அளித்து வந்துள்ளார். கும்கும் அனில் மோஹோத்தின் முதல் வில் அம்பு ரூ. 3,000 மதிப்பில் மரத்தினால் செய்யப்பட்டது. இதனை வாங்க அவரது பாட்டிதான் பணம் கொடுத்து உதவியுள்ளார். 6 மாதங்களில் ஜூனியர் தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்று ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார்.
KUMKUM ANIL MOHOD SHOOTS HER WAY TO GOLD! ð¥ð¹— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) October 3, 2026
The 17-year-old creates history by winning Indiaâs first-ever #AsianGames gold in the womenâs individual recurve event, beating Oh Ye-jin in a shoot-off and securing an #LA28 Olympic quota for India. ð¥ð®ð³#AichiNagoya2026 pic.twitter.com/tMcUATsXvN
The smile of a champion. ð¥ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) October 3, 2026
Kumkum Anil Mohod raises the Tricolour high as she celebrates a golden moment at #AichiNagoya2026. ð¹â¨#AsianGames pic.twitter.com/iLuWj7zQeK
Summary
The 17-year-old Kumkum Anil Mohod creates history by winning India’s first-ever Asian Games gold in the women’s individual recurve event
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