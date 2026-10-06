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ஜப்பான் ஓபனில் அல்கராஸ் மீண்டும் சாம்பியன்..! மொத்தமாக 27 பட்டங்கள்!

ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அல்கராஸ் குறித்து...

Spain's Carlos Alcaraz poses with the trophy after winning the men's singles final against Czechia's Jiri Lehecka at the Japan Open tennis tournament in Tokyo, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

ஜப்பான் ஓபனில் கோப்பை வென்ற கார்லோஸ் அல்கராஸ் - படம்: ஏபி

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ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் கார்லோஸ் அல்கராஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை மீண்டும் தக்கவைத்தார். ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு விளையாட வந்த அல்கராஸ் சாம்பியன் படத்துடன் முடித்துள்ளார்.

ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் செப்.28 முதல் தொடங்கி அக்.6ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ஆஸ்டின் கிராஜிசெக் - நிக்கோலா மெக்டிச் வென்றனர்.

ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்கராஸ் - செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா உடன் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் அல்கராஸ் 7-6 (4), 6-4 என நேர் செட்களில் வென்று அசத்தினார். ஜப்பான் ஓபனில் படத்தை தக்கவைத்துள்ளார். இதற்காகவே அவர் சீன ஓபனில் பங்கேற்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வலது மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அவர் யுஎஸ் ஓபனில் வெற்றியைப் பெற முடியவில்லை. தற்போது நான்கரை மாதத்திற்குப் பிறகு சாம்பியனாகியுள்ளார்.

தோஹா, கத்தாரைத் தொடர்ந்து அல்கராஸுக்கு இந்தாண்டில் இது மூன்றாவது கோப்பை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தாண்டின் தொடக்கத்தில் ஆஸி. ஓபனில் சாம்பியனாகி ஏழு கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுள்ளார். இதுவரை, மொத்தமாக அல்கராஸ் 27 சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றுள்ளார்.

Summary

Carlos Alcaraz retains Japan Open title in big step following injury layoff

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