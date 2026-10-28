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காலிறுதியில் எலா, ஷ்னெய்டா்

டோரே பான்பசிபிக் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

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டோரே பான்பசிபிக் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

மகளிா் ஒற்றையா் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் எலா 4-6, 6-2, 6-0 என ஆஸ்திரேலியாவின் டாலியா கிப்சனை வென்றாா். 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஷ்னெய்டா் 6-3, 5-7, 6-3 என்ற செட்களில் ரஷியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரா சாஸ்னோவிச்சை வீழ்த்தினாா்.

ஆஸ்திரேலியாவின் மாயா ஜாய்ன்ட் 6-1, 2-6, 6-4 என்ற வகையில், ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸாவை வெல்ல, உஸ்பெகிஸ்தானின் கமிலா ரகிமோவா 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) என ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவாவை தோற்கடித்தாா். காலிறுதியில், எலா - ஷ்னெய்டா், ரகிமோவா - ஜாய்ன்ட் மோதுகின்றனா்.

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