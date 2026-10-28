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ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட்: மகளிா் இறுதியில் இந்தியா-தாய்லாந்து

ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் மகளிா் இறுதியில் இந்தியா-தாய்லாந்து மோதவிருப்பது பற்றி..

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சென்னையில் காரப்பாக்கத்தில் உள்ள கே சி ஜி டெக் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் லீக் பிரிவு ஆட்டங்களின் முடிவில் ஏ குரூப்பில் இருந்து இந்தியா, யு ஏ இ அணிகளும், பி குரூப்பில் இருந்து பஹ்ரைன், இலங்கை அணிகளும் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.

வியாழக்கிழமை அரை இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி -இலங்கை உடன் மோதுகிறது.

இறுதியில் இந்தியா

மகளிா் பிரிவில் மொத்தம் 5 அணிகள் பங்கேற்று லீக் முறையில் விளையாடின. இதில் இந்திய அணி 4 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றது. தாய்லாந்து அணி 4 ஆட்டங்களில் விளையாடி 3-இல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தியா, தாய்லாந்து அணிகள் இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்று வியாழக்கிழமை சாம்பியன் பட்டத்துக்கு மோதுகின்றன.

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