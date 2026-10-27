ஆசிய டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்: இந்திய அணிகள் வெற்றி
ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
முதல் முறையாக ஆசிய டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. காரப்பாக்கம் கே சி ஜி டெக் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் 12 நாடுகளின் அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவா் டி ஜெ, ஸ்ரீனிவாச ராஜ் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தாா். போட்டி அமைப்புக்குழு துணைத் தலைவா் சிவராமன், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் பந்து சங்க தலைவா் ஜாவித் கடாலா, செயலாளா் ஞானவேல் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
முதல் ஆட்டத்தில் இந்திய ஆண்கள் அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நேபாள அணியை வீழ்த்தியது. அவினாஷ் 22 ரன்கள் பெற்றுத்தந்தாா்.
இரண்டாவது லீக் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 8 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 54 ரன்கள் எடுத்தது. மாலத்தீவு அணி 8 ஓவா்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 42 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியடைந்தது.
இந்திய மகளிா் அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தாய்லாந்து அணியை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை கைப்பற்றியது. ரிஷிகா திவாரி 16 ரன்கள் எடுத்து, விக்கெட் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினாா்.
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