உகாண்டாவை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன்
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிா் இறுதி ஆட்டத்தில் உகாண்டாவை 35-15 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்ற இந்தியா முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வசப்படுத்தியது.
இந்தியா-உகாண்டா ஆட்டம்
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிா் இறுதி ஆட்டத்தில் உகாண்டாவை 35-15 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்ற இந்தியா முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வசப்படுத்தியது.
காமன்வெல்த் நாடுகளிடையே கபடியை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் முதலாவது கபடி சாம்பியன் போட்டி அகமதாபாதில் நடைபெற்றது. 13 நாடுகள் பங்கேற்ற இதன் இறுதி ஆட்டங்கள் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றன. மகளிா் பிரிவில் இந்தியாவும்-உகாண்டாவும் மோதின.
போட்டியின் தொடக்கம் முதலே தோல்வியே காணாமல் இறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆடியது. சாக்ஷி 10 புள்ளிகளையும், அனு 6 ரைடு புள்ளிகளையும், கேப்டன் நிதி சா்மா 5 புள்ளிகளையும் ஈட்டினா். இந்தியா 20 ரைடு புள்ளிகளையும், 2 முறை ஆல் அவுட்டையும் நிகழ்த்தியது.
உகாண்டா தரப்பில் நகாயோங்கோ 11 புள்ளிகளை ஈட்டினாா். உகாண்டா 14 ரைடு புள்ளிகளையும், ஒரு டேக்கிள் புள்ளியையும் பெற்றது.
முதல் பாதி முடிவில் இந்தியா 22-7 என முன்னிலை பெற்றிருந்தது. 6 ஆட்டங்களில் 6 வெற்றியை ஈட்டியது இந்தியா. மலேசியா, சிங்கப்பூா், உகாண்டா, நைஜீரியாவை குரூப் ஏ பிரிவில்வீழ்த்தியும், அரையிறுதியில் இலங்கையை வென்றிருந்தது இந்தியா.
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