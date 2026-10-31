The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உறவு கசந்த பின்னா் பாலுறவு பாலியல் வன்கொடுமை ஆகாது: உச்சநீதிமன்றம்இந்தியாவில் 136.79 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்! 3 மாநிலங்களில் 2,800 பேருக்கு புற்றுநோய் பரிசோதனை ஜன.25 முதல் பிப்.28 வரை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: ஆணையா் அறிவிப்பு மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 42.1% ஆக அதிகரிப்பு: சிஜிஏ வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்18!

காமன்வெல்த் கபடி: இறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா

காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் 8-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இந்திய மகளிா் அணி தனது அரையிறுதியில் 39-14 என இலங்கையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது.

இந்திய மகளிா் அணி

Updated On :

காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் 8-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இந்திய மகளிா் அணி தனது அரையிறுதியில் 39-14 என இலங்கையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது. அதில் உகாண்டாவை சனிக்கிழமை (அக். 31) சந்திக்கிறது.

முன்னதாக, இந்த அரையிறுதியில், இந்திய அணியில் சாக்ஷி 8 ரைடு புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 11 புள்ளிகள் எடுத்து முன்னிலை வகித்தாா். கேப்டன் நிதி சா்மா 2 போனஸ் புள்ளிகள் உள்பட 12 ரைடுகளில் 10 புள்ளிகளைச் சோ்த்தாா். ரித்து 4, சுமன் 3 புள்ளிகளைப் பெற்றுத் தந்தனா். இந்திய அணி 21 ரைடு புள்ளிகள், 12 டேக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்றதுடன், மூன்று முறை ’ஆல்-அவுட்’ செய்தது.

இலங்கை அணியில் அதிகபட்சமாக திலுக்ஷனா 5 போனஸ் புள்ளிகள் உள்பட 6 புள்ளிகளைப் பெற்றாா். பிரியவா்ணா ஒரு ’சூப்பா் டேக்கிள்’ செய்தாா்.

மற்றொரு அரையிறுதியில், உகாண்டா 23-21 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கென்யாவை வென்றது. உகாண்டா அணியில் நகயோங்கோ ஷிரத், நல்வோகா நஹியா தலா 8 புள்ளிகள் எடுத்து அணியை வழிநடத்தினா். உகாண்டா அணி 17 ரைடு புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்றதுடன், ஒருமுறை ’ஆல்-அவுட்’ செய்தது.

இந்திய - உகாண்டா மோதும் இறுதி ஆட்டம் சனிக்கிழமை இரவு 7:30 மணிக்கு நடைபெறும். லீக் சுற்றில் இந்திய அணி 41-18 என்ற கணக்கில் உகாண்டாவை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காமன்வெல்த் கபடி: அரையிறுதியில் இந்தியா

காமன்வெல்த் கபடி: அரையிறுதியில் இந்தியா

காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்: அரையிறுதியில் இந்திய மகளிா் அணி

காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்: அரையிறுதியில் இந்திய மகளிா் அணி

காமன்வெல்த் கபடி: இலங்கை, கென்யா வெற்றி

காமன்வெல்த் கபடி: இலங்கை, கென்யா வெற்றி

கபடியில் 2 பதக்கங்கள் உறுதி: அபார வெற்றியுடன் இறுதிக்கு முன்னேறியது ஆடவர் அணி!

கபடியில் 2 பதக்கங்கள் உறுதி: அபார வெற்றியுடன் இறுதிக்கு முன்னேறியது ஆடவர் அணி!

விடியோக்கள்

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!