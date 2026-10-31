காமன்வெல்த் கபடி: இறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் 8-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இந்திய மகளிா் அணி தனது அரையிறுதியில் 39-14 என இலங்கையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்திய மகளிா் அணி
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் 8-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இந்திய மகளிா் அணி தனது அரையிறுதியில் 39-14 என இலங்கையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது. அதில் உகாண்டாவை சனிக்கிழமை (அக். 31) சந்திக்கிறது.
முன்னதாக, இந்த அரையிறுதியில், இந்திய அணியில் சாக்ஷி 8 ரைடு புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 11 புள்ளிகள் எடுத்து முன்னிலை வகித்தாா். கேப்டன் நிதி சா்மா 2 போனஸ் புள்ளிகள் உள்பட 12 ரைடுகளில் 10 புள்ளிகளைச் சோ்த்தாா். ரித்து 4, சுமன் 3 புள்ளிகளைப் பெற்றுத் தந்தனா். இந்திய அணி 21 ரைடு புள்ளிகள், 12 டேக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்றதுடன், மூன்று முறை ’ஆல்-அவுட்’ செய்தது.
இலங்கை அணியில் அதிகபட்சமாக திலுக்ஷனா 5 போனஸ் புள்ளிகள் உள்பட 6 புள்ளிகளைப் பெற்றாா். பிரியவா்ணா ஒரு ’சூப்பா் டேக்கிள்’ செய்தாா்.
மற்றொரு அரையிறுதியில், உகாண்டா 23-21 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கென்யாவை வென்றது. உகாண்டா அணியில் நகயோங்கோ ஷிரத், நல்வோகா நஹியா தலா 8 புள்ளிகள் எடுத்து அணியை வழிநடத்தினா். உகாண்டா அணி 17 ரைடு புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்றதுடன், ஒருமுறை ’ஆல்-அவுட்’ செய்தது.
இந்திய - உகாண்டா மோதும் இறுதி ஆட்டம் சனிக்கிழமை இரவு 7:30 மணிக்கு நடைபெறும். லீக் சுற்றில் இந்திய அணி 41-18 என்ற கணக்கில் உகாண்டாவை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.