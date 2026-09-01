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ரபீனியா, லமின் யமால் தலா 2 கோல்கள்: பார்சிலோனா மீண்டும் அபார வெற்றி!

லா லிகா கால்பந்து தொடரில் பார்சிலோனா அணியின் மற்றுமொரு அபார வெற்றி குறித்து...

Raphinha and Lamine Yamal celebrating the goal.

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ரபீனியா, லமின் யமால். - படம்: எக்ஸ் / எஃப்சி பார்சிலோனா

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 3:04 pm IST

ஸ்பெயின் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து தொடரில் பார்சிலோனா அணி ராயோ வாலெகானோ அணியை 5-2 என வீழ்த்தி மற்றுமொரு அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது.

இந்த வெற்றியுடன் பார்சிலோனா அணி மீண்டும் புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. ரியல் மாட்ரிட் இரண்டாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டது.

பார்சிலோனா அணி தனது சொந்த மண்ணில்ராயோ வாலெகானோ அணியுடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் அணியின் கேப்டன் ரபீனியா 19, 71 ஆகிய நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்.

நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் 21, 90ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இந்த சீசனில் முதல்முறையாக இவர் கோல் அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி 70 சதவிகித நேரம் பந்தை தனது கட்டுக்குள் வைத்திருந்து, 634 பாஸ்களை 92 சதவிகித துல்லியத்துடன் செய்து அசத்தினார்கள்.

லா லிகா புள்ளிப் பட்டியல்

1. பார்சிலோனா - 9 புள்ளிகள்

2. ரியல் மாட்ரிட் - 9 புள்ளிகள்

3. அத்லெடிகோ மாட்ரிட் - 7 புள்ளிகள்

4. அலவெஸ் - 7 புள்ளிகள்

5. ஒசாசுனா - 7 புள்ளிகள்

6. செவில்லா - 6 புள்ளிகள்

Summary

FC Barcelona beat Rayo Vallecano 5-2 in La liga,won 3 out of the 3 matches

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