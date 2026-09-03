டெஸ்ட் தரவரிசை: தேவ்தத் படிக்கல் ஏற்றம்
ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் பேட்டா்கள் பிரிவில், இந்தியாவின் தேவ்தத் படிக்கல் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளாா்.
தேவ்தத் படிக்கல் - கோப்புப் படம்
ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் பேட்டா்கள் பிரிவில், இந்தியாவின் தேவ்தத் படிக்கல் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளாா்.
அண்மையில் இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இரு சதங்கள் உள்பட, 328 ரன்கள் விளாசிய படிக்கல், 5 இடங்கள் முன்னேறி 54-ஆவது இடத்தை அடைந்திருக்கிறாா்.
எனினும் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 2 இடங்கள் சறுக்கி, 9-ஆவது இடத்தைப் பிடித்தாா். இந்தியா்களில் அதிகபட்சமாக விக்கெட்கீப்பா் - பேட்டா் ரிஷப் பந்த் 7-ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறாா். நம்பா் 1 இடத்தில் இங்கிலாந்தின் ஹேரி புரூக் உள்ளாா்.
பௌலா்கள் பிரிவில் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஓரிடம் சறுக்கி 3-ஆவது இடத்துக்கு வந்தாா். ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டாா்க் நம்பா் 1 வீரராக இருக்கிறாா்.
ஆல்-ரவுண்டா்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் ரவீந்திர ஜடேஜா நம்பா் 1 இடத்தில் நீடிக்க, வாஷிங்டன் சுந்தா் 7-ஆவது இடத்தில் தொடா்கிறாா். அணிகள் பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா முதலிடத்திலும், இந்தியா 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.