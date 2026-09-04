3-ஆம் சுற்றில் நடப்புச் சாம்பியன்கள்: சபலென்கா, பெகுலா, அல்கராஸ், மெத்வதேவ் முன்னேற்றம்
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன்கள் ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், மெத்வதேவ், மகளிா் பிரிவில் பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, பெகுலா ஆகியோா் மூன்றாம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனா்.
அரினா சபலென்கா - AP
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன்கள் ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், மெத்வதேவ், மகளிா் பிரிவில் பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, பெகுலா ஆகியோா் மூன்றாம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனா்.
நியூயாா்க் நகரில் நிகழாண்டின் கடைசி கிராண்ட்ஸ்லாமான யுஎஸ் ஓபன் நடைபெற்று வருகிறது. இதின் ஆடவா் இரண்டாம் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் அல்கராஸ் உலகின் 72-ஆம் நிலை வீரா் போா்ச்சுகலின் ஜேமி ஃபரியாவுடன் மோதினாா். 2.5 மணி்நேரம் நீடித்த இதில் முதல் செட்டை 4-6 என்ற கணக்கில் இழந்தாா் அல்கராஸ். பின்னா் சுதாரித்துக் கொண்ட அல்கராஸ் ஆதிக்கம் செலுத்தி 6-0, 6-3, 6-2 என அடுத்தடுத்த 3 செட்களை வசப்படுத்தினாா். இந்த ஆட்டம் 2.4 மணிநேரம் நீடித்தது.
நீண்ட நாள்களாக மணிக்கட்டு காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அல்கராஸ் 5 மாதங்கள் கழித்து இப்போது தான் களத்துக்கு திரும்பினாா்.
முதல் செட்டில் 4-2 என முன்னிலை பெற்ற நிலையிலும், பிரேக் பாயிண்ட் வாய்ப்பை தவற விட்டாா்.ஆனால் ஃபரியா 3-3 என சமன் செய்தாா். முதல் செட் கடினமாக இருந்தது.
ஜேமி சா்வீஸ்கள் 140 மணிக்கு மைல்கள் வேகத்தில் வீசினாா். இரண்டாம் செட்டில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்கராஸ் தொடா்ந்து 3, 4-ஆவது செட்களையும் வசப்படுத்தி மூன்றாம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். மூன்றாம் சுற்றில் சீனாவின் வு யிபிங்கை எதிா்கொள்கிறாா்.
ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 6-2, 6-2, 6-4 என்ற செட்களில் இத்தாலியின் ஆன்ட்ரீயா குயிரியை வீழ்த்தினாா். ஸ்பெயின் ரபேல்ஜோடா் 6-2, 6-1, 6-1 என சீனாவின் யுவன்சகோட்டிடம் வீழ்ந்தாா்.
அலெக்ஸ் மிச்லெஸன் 6-3, 6-4, 6-4 என சக அமெரிக்க வீரா் நகாஷிமாவை வீழ்த்தினாா். 16-ஆவது நிலையில் உள்ள நகாஷிமா இப்போட்டிக்கு முன்பு மூன்று போட்டிகளில் ஒன்றில் இறுதி, 2 அரையிறுதி வரை தகுதி பெற்றிருந்தாா். மிச்செல்ஸென் தரவரிசையில் 46-ஆவது இடத்தில் உள்ள மிச்செல்ஸென் முதன்முறையாக யுஎஸ் ஓபனில் மூன்றாவது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
7-ஆம் நிலை வீரா் டேனில் மெத்வதேவ் அபாரமாக ஆடி 6=1, 6-3, 7-5 என்ற நோ்செட்களில் அமெரிக்க வைல்ட் காா்ட் செபாஸ்டியன் குரோஸ்னியை வீழ்த்தி மூன்றாம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
அமெரிக்க வீரா் பென் ஷெல்டன் 6-3, 5-7, 7-6, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் முன்னாள் 6-ஆம் நிலை வீரா் ஹியுபா்ட் ஹா்காஸை வென்றாா். 11-ஆம் நிலை வீரா் பிரான்ஸஸ் டியாஃபோ 6-3. 7-6, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பான் குவாலிஃபயா் ரைய் சகோமோட்டாவை வீழ்த்தினாா். ஆா்ஜென்டீனாவின் மரியானோ நவோன் 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 என்ற செட்களில் இத்தாலியின் பெர்ரடனியை வென்றாா்.
அரினா சபலென்கா, பெகுலா முன்னேற்றம்
மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் ஹாட்ரிக் பட்டத்துக்கு குறி வைத்துள்ள பெலாரஸின் நடப்பு சாம்பியன் அரினா சபலென்கா 6-1 6-1 என்ற நோ் செட்களில் ரஷியன் குவாலிஃபயா் பொலினா லட்சென்கோவை வீழ்த்தி மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினாா். முதன்முறையாக கிராண்ட்ஸ்லாம் பிரதான சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற 22 வயதான குவாலிஃபயா் பொலினா எதிா்ப்பின்றி சபலென்காவிடம் சரண் அடைந்தாா்.
4 முறை கிராண்ஸ்லாம் சாம்பியன் சபலென்கா, அண்மைக் காலமாக சரிவர ஆடவில்லை. பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டனில் தோல்வி கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். சீசன் மத்தியில் மிகுந்த அழுத்தத்துடன் இருந்தேன். தற்போது மனதளவில் வலிமையாக உள்ளேன். மூன்றாம் சுற்றில் உஸ்பெகிஸ்தானின் கமிலா ரகிமோவாவை எதிா்கொள்கிறாா் சபலென்கா.
பால்வோ படோஸா 6-1, 6-4 என ரஷியாவின் கஸட்கினாவை வீழ்த்தினாா். மற்றொரு ஆட்டத்தில் கரோலினா முச்கோவா 6-1, 6-0 என கேத்தி பௌல்டரையும், உலகின் 11-ஆம் நிலை வீராங்கனை மாா்தா கோஸ்டியுக் 6-1, 7-5 என ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸையும், வென்றனா்.
உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனை ஜெஸிக்கா பெகுலா 56 நிமிஷங்களில் 6-3, 6-1 என்ற செட்களில் சோபியா கெனினை வீழ்த்தி 3-ஆம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். கனடாவின் லெய்லா பொ்ணான்டஸ் 6-4, 6-1 என்ற செட்களில் தாய்லாந்தின் மனன் சாயாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
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