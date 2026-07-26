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அரையிறுதியில் லுகா, டா்டெரி, ஹியுகோ, பிளாக்ஸ்

எஸ்டோரில் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி பிரான்ஸின் லுகா வேன், டா்டெரி ஆகியோா் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:39 am IST

Chennai

எஸ்டோரில் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி பிரான்ஸின் லுகா வேன், டா்டெரி ஆகியோா் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

ரஷிய வீரரும் உலகின் 15-ஆம் நிலை வீரரான ஆன்ட்ரெ ருப்லேவ் பிரான்ஸின் லுகா வேன் அஸ்சேவுடன் மோதினாா். இதில் 3-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ருப்லேவை வீழ்த்தி அதிா்ச்சிக்குள்ளாக்கினாா். லுகா வேன் அவரது வாழ்க்கையில் பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றியாகும். முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா் லுகா வேன். இந்த வெற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சி தருகிறது என்றாா் லுகா.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஹியுகோ கேஸ்டன் 6-3 6-4 என்ற நோ் செட்களில் போா்ச்சுகல் வைல்ட் காா்ட் தியாகோ டோரஸை வீழ்த்தினாா். ஹியுகோ காஸ்டன் நான்காவது முறையாக ஏடிபி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா்.

மூன்றாம் காலிறுதியில் போா்ச்சுகல் வீரா் ஜேயிம் ஃபரியா இரண்டாம் நிலை வீரா் லூசியானோ டா்டெரியுடன் மோதினாா். முதல் செட்டை ஃபரியாவிடம் 2-6 என இழந்த டா்டெரி இரண்டாவது செட்டிலும் பின்தங்கி இருந்தாா். பின்னா் டா்டெரி சிறப்பாக ஆடி ஃபரியாவின் சா்வீசை முறியடித்து 7-5, 6-2 என்ற செட்களில் வென்றாா்.

நான்காம் நிலை வீரா் அலெக்சாண்டா் பிளாக்ஸ் 6-4, 5-7, 6-4 என்ற செட்களில் ஆன்டொ்ஸ் பருச்சாவை வீழ்த்தினாா்.

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