The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இளவேனில்: ஆளுநர் வாழ்த்து முதல்வர் ஏன் லண்டன் செல்ல வேண்டும்? அண்ணாமலை கேள்வி இந்தாண்டு இதுவரை 17,000 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு- அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் நாளை 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு பட்டிமன்ற பேச்சாளராக மாறிய மு.க. ஸ்டாலின்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சனம் விஜய்க்கு அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்: பிரகாஷ் ராஜ்

30+ கோல்கள் பங்களிப்பு: சிவனும் சக்தியுமாக அசத்தும் ரபீனியா - லமின் யமால்!

பார்சிலோனாவில் அசத்தும் ரபீனியா - லமின் யமால் குறித்து...

Barcelona's Raphinha, right, celebrates with Lamine Yamal after scoring his side's second goal the Spanish La Liga soccer match between Sevilla and Barcelona in Seville, Spain, Saturday, Sept. 19, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

லமின் யமால் - ரபீனியா. - படம்: ஏபி

Published On :

பார்சிலோனா கால்பந்து அணியில் ரபீனியா - லமின் யமால் இணைந்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள். இந்த 2026/27 சீசனில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள்.

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா தொடரில் நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் பார்சிலோனா அணி இந்த சீசனில் ஏழு போட்டிகளிலும் தோல்வியுறாமல் அனைத்திலும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளன.

பார்சிலோனா 7 போட்டிகளில் 21 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடத்தில் நீடிக்கின்றது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கிலும் அபார வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

பார்சிலோனாவின் ஃபார்வர்டு வீரர்களாக இருக்கும் ரபீனியா, லமின் யமால் இணைந்து 31 கோல்கள் பங்களிப்பு செய்துள்ளார்கள். இன்றைய செவில்லா போட்டியில் ரபீனியா ஹாட்ரிக் கோல் அடிக்க, யமால் 2 அசிஸ்ட் செய்தார்.

ரபீனியா 14 கோல்கள் 3 அசிஸ்ட்டுகளும், லமின் யமால் 8 கோல்கள் 6 அசிஸ்ட்டுகளும் செய்துள்ளார்கள். இருவரும் இணைந்து கைகள் கோர்த்து தங்களுக்கென புதிய வகையான கொண்டாட்ட முறையையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

உலகக் கோப்பையில் அசத்திய ரோட்ரி பார்சிலோனா அணியில் இணைந்தது அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை அளித்துள்ளது. லா லிகா தொடரில் மட்டுமே இந்த அணி 31 கோல்கள் அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பார்சிலோனா இந்த முறையும் லா லிகா கோப்பையையும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கையும் வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் விளையாடி வருகிறது.

Summary

Over 30 goal contributions: Raphinha and Lamine Yamal shining like Shiva and Shakti!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரபீனியா மீண்டும் ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தில் நீடிக்கும் பார்சிலோனா!

ரபீனியா மீண்டும் ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தில் நீடிக்கும் பார்சிலோனா!

பார்சிலோனாவில் மெஸ்ஸியின் குறுகிய கால சாதனையை முறியடித்த ரபீனியா!

பார்சிலோனாவில் மெஸ்ஸியின் குறுகிய கால சாதனையை முறியடித்த ரபீனியா!

பார்சிலோனா, சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து வரலாற்றில் புதிய சாதனைகள் படைத்த லமின் யமால்!

பார்சிலோனா, சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து வரலாற்றில் புதிய சாதனைகள் படைத்த லமின் யமால்!

அதிக கோல்கள்: டாப் 10 பிரேசில் வீரர்கள் பட்டியலில் இணைந்த ரபீனியா!

அதிக கோல்கள்: டாப் 10 பிரேசில் வீரர்கள் பட்டியலில் இணைந்த ரபீனியா!

விடியோக்கள்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு