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பார்சிலோனாவில் மெஸ்ஸியின் குறுகிய கால சாதனையை முறியடித்த ரபீனியா!

பார்சிலோனா கால்பந்து வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த ரபீனியா குறித்து...

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between FC Barcelona and Feyenoord at Camp Nou stadium in Barcelona on September 9, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ரபீனியா - AFP

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பார்சிலோனா கால்பந்து வரலாற்றில் மெஸ்ஸியின் குறுகிய கால சாதனையை கேப்டன் ரபீனியா முறியடித்து முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த ரபீனியா பார்சிலோனா கிளப்பில் முதன்மையான கேப்டனாக இருந்து வருகிறார். இதுவரை7 போட்டிகளில் 11 கோல்கள் 3 அசிஸ்ட்டுகளை வழங்கி அற்புதமாக விளையாடி வருகிறார்.

முன்னதாக லியோனல் மெஸ்ஸி 2012/13 சீசனில் முதல் ஏழு போட்டிகளில் 10 கோல்கள் அடித்திருந்தார். ரபீனியா தற்போது 11 கோல்கள் அடித்து மெஸ்ஸியை முந்தியுள்ளார்.

அந்த சீசனின் முடிவில் மெஸ்ஸி 60 கோல்கள் அடித்திருந்தார். ரபீனியா இந்த சாதனையை முறியடிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் ரபீனியா அசத்தலால் 7-2 என்ற கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக ஆகஸ்ட் மாத சிறந்த வீரருக்கான விருது ரபீனியாவுக்கு அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் ரபீனியா ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.

பேலந்தோர் போட்டியில் இவரது பெயர் இல்லாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. கடந்த சீசனில் இவருக்கு கொடுக்கப்படாததும் பல்வேறு விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியது கவனிக்கத்தக்கது.

இந்த சீசனில் பார்சிலோனா இதுவரை 7 போட்டிகளில் 33 கோல்கள் அடித்துள்ளது. அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று 100 சதவிகித வெற்றி சதவிகிதத்தைப் பெற்றுள்ளது.

Summary

Raphinha surpasses leo messi record for aeson start at Barcelona

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