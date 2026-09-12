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லா லிகா: ஆகஸ்ட் மாத சிறந்த வீரருக்கான விருதை வென்ற ரபீனியா!

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரின் 2026/27 சீசனின் ஆகஸ்ட் மாத சிறந்த வீரருக்கான விருதை வென்ற ரபீனியா குறித்து...

FC Barcelona player Raphinha

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ரபீனியா. - படம்: பார்சிலோனா

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ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்துத் தொடரின் 2026/27 சீசனின் ஆகஸ்ட் மாத சிறந்த வீரருக்கான விருதை பார்சிலோனா வீரர் ரபீனியா வென்றார்.

பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த ரபீனியா பார்சிலோனா கால்பந்து அணியின் முதன்மை கேப்டனாக விளையாடி வருகிறார். நடப்பு 2026/27 சீசனில் அசத்தலாக விளையாடி வருகிறார்.

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் லா லிகா தொடரில் மட்டுமே ரபீனியா 5 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார். லா லிகா தொடரிலேயே அதிக கோல்கள் அடித்தவராக முன்னேறியுள்ளார்.

எல்சி அணிக்கு எதிராக 2 கோல்கள், அத்லெடிக் பில்போ உடன் 1, ராயோ வெலான்சியோ உடன் 2 கோல்கள் அடித்துள்ளார். இவரது சிறப்பான ஆட்டத்தினால் புள்ளிப் பட்டியலிலும் பார்சிலோனா அணி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

பார்சிலோனா வரலாற்றிலேயே முதல் நான்கு போட்டிகளிலும் கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் ரபீனியா நான்காவது இடம் பிடித்துள்ளார். முன்னதாக ரோட்ரிகஸ் (1950/51), குபாலா (1953/54), கயேட்டானோ ரே (1964/65), ஸ்லடான் இப்ரமோவிச் (2009/10), செக் ஃபேப்ரெகெஸ் (2011/12) இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருந்தார்கள்.

முன்னதாக 2024 ஆகஸ்ட் மாதமும் இந்த விருதினை ரபீனியா வென்றிருந்தார். இது இரண்டாவது முறை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

பார்சிலோனா வரலாற்றிலேயே லியோனல் மெஸ்ஸி இந்த மாத விருதினை 8 முறையும் லமின் யமால், லூயிஸ் சௌரஸ் தலா 4 முறையும் லெவண்டாவ்ஸ்கி 3 முறையும் வென்றுள்ளார்கள்.

Summary

FC Barcelona player Raphinha La Liga Player of the Month for August 2026/27

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