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பார்சிலோனா, சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து வரலாற்றில் புதிய சாதனைகள் படைத்த லமின் யமால்!

பார்சிலோனாவின் இளம் வீரர் லமின் யமால் நிகழ்த்திய சாதனைகள் குறித்து...

Lamine Yamal with the Barcelona captain's armband.

பார்சிலோனா கேப்டனுக்கான பட்டையுடன் லமின் யமால். - படங்கள்: எக்ஸ் / எஃப்சி பார்சிலோனா

Published On :

ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த பார்சிலோனா கால்பந்து வரலாறு மற்றும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 19 வயதான இளம் வயது வீரர் லமின் யமால் புதிய சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

பார்சிலோனா கால்பந்து வரலாற்றில் மிகவும் இள வயதில் (19 ஆண்டுகள் 58 நாள்கள்) கேப்டனாக பொறுப்பேற்றவராக லமின் யமால் சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக, 20 ஆண்டுகள் 59 நாள்களில் போஜன் க்ரிக் கேப்டனாக இருந்துள்ளார்.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் முதல் போட்டியில் பார்சிலோனா 5-1 என அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் லமின் யமால் 1 கோல், 2 அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார்.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இளம் வயதில் அதிக கோல் பங்களிப்பு செய்தவராகவும் சாதனை படைத்துள்ளார். 20 வயதுக்கு முன்னதாகவே லமின் யமால் 12 கோல்கள், 12 அசிஸ்டுகளைச் செய்து முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

முன்னதாக கிலியன் எம்பாபே 20 வயதில் 13 கோல்கள், 7 அசிஸ்ட்டுடன் 20 கோல் பங்களிப்பு செய்து வந்தார். இதனை 20 வயதுக்கு முன்பாகவே லமின் யமால் முறியடித்துள்ளார்.

இந்தப் போட்டியில் லமின் யமால் கேப்டனுக்கான பட்டையையும் அணிந்து விளையாடினார். முதல்நிலை கேப்டனாக ரபீனியாவும் அடுத்தடுத்த நிலைகளில் பெட்ரி, டிஜோங் என இருக்கிறார்கள்.

Summary

Lamine Yamal sets new records in Barcelona's and Champions League football history!

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