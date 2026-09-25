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செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்தியாவின் இரு அணிகளும் ‘டிரா’

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆடவா், மகளிா் அணிகள் வியாழக்கிழமை தங்கள் ஆட்டத்தை டிரா செய்தன.

Chess

செஸ் - கோப்புப்படம்.

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செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆடவா், மகளிா் அணிகள் வியாழக்கிழமை தங்கள் ஆட்டத்தை டிரா செய்தன.

ஆடவா் அணி 2-2 என அஜா்பைஜானுடனும், மகளிா் அணி அதே கணக்கில் கஜகஸ்தானுடன் டிரா செய்தது. போட்டியில் இரு அணிகளுமே டிரா செய்தது இது முதல்முறையாகும்.

முன்னதாக ஓபன் பிரிவில் ஆடவா் அணியில், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - மமெத்யாரோவ் ஷக்ரியாருடனும், அா்ஜுன் எரிகைசி - சுலேமான்லி அய்டினுடனும் டிரா செய்தனா்.

டி.குகேஷ் - முராத்லி முகமது, விதித் குஜராத்தி - மமெதோவ் ரௌஃப் மோதலும் டிராவில் முடிந்தன.

மகளிா் பிரிவில், சவிதா ஸ்ரீ - எல்னாஸ் கலியாக்மெத்தை வெல்ல, ஆா்.வைஷாலி - அலுவா நூா்மனிடம் தோல்வியுற்றாா்.

பின்னா் கொனெரு ஹம்பி - பிபிசரா அசௌபயேவா, திவ்யா தேஷ்முக் - மெருா்ட் கமாலிதெனோவா மோதல்கள் டிராவில் முடிய, 2-2 என சமநிலை எட்டப்பட்டது.

7 சுற்றுகள் முடிவில், இந்தியா ஓபன் பிரிவில் 13 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையிலும், மகளிா் பிரிவில் 13 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையிலும் உள்ளது.

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