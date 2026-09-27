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ஆசிய விளையாட்டு: பதக்க வாய்ப்பை இழந்த பிவி சிந்து, உன்னாட்டி ஹூடா!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் காலிறுதியில் தோல்வியுற்ற இந்திய பாட்மின்டன் வீராங்கனைகள் குறித்து...

PV Sindhu and Unnati Hooda

பிவி சிந்து, உன்னாட்டி ஹூடா - படங்கள்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய பாட்மின்டன் வீராங்கனைகள் பிவி சிந்து, உன்னாட்டி ஹூடா ஆகியோர் காலிறுதியில் தோல்வியுற்று, பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார்கள்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இதில் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பாட்மின்டன் போட்டியில் காலிறுதியில் இரண்டு இந்தியர்கள் வெவ்வெறு வீராங்கனைகளுடன் மோதினார்கள்.

பிவி சிந்து சீன வீராங்கனை சென் யுஃபேயுடன் 1-2 என்ற கேம்களில் (21-11, 18-21, 10-21) என்ற கேம்களில் தோல்வியுற்றார். முதல் கேமில் வென்ற பிவி சிந்து இரண்டாவது கேமில் இறுதியில் பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார்.

மற்றுமொரு வீராங்கனை உன்னாட்டி ஹூடா ஜப்பான் வீராங்கனை உடன் 1-2 என்ற கேம்களில் (16-21, 21-14, 17-21) தோல்வியுற்றார்.

இத்துடன் இந்தியாவின் பாட்மின்டன் பயணம் ஆசிய விளையாட்டில் முடிவுக்கு வருகிறது. இதுவரை இந்திய அணி 30 பதக்கங்களை வென்றுள்ளன.

Summary

Badminton: PV Sindhu and Unnati Hooda miss out on medal chances at Asian Games 2026!

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