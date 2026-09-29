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உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய வீரர் அன்குஷ் பாங்கல் குறித்து...

Indian boxer Ankush Panghal

இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் அன்குஷ் பாங்கல் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் அன்குஷ் பாங்கல் அரையிறுதியில் உலக சாம்பியனை 4-1 என வீழ்த்தி இறுதிப் போடிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆடவருக்கான அரையிறுதியில் 80 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் அன்குஷ் பாங்கல் - உஸ்பெகிஸ்தான் ஃபஸ்லித்தின் எர்கின்போயேவ் உடன் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் 21 வயதான ஹரியாணாவைச் சேர்ந்த அன்குஷ் பாங்கல் 4-1 என வென்றார். நான்கு நடுவர்கள் இந்திய வீரருக்கு ஆதரவான மதிப்பெண்களையும் ஒரு நடுவர் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரருக்கு ஆதரவாகவும் மதிப்பெண்களை வழங்கினார்.

இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் 2025ல் 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள அன்குஷ் பாங்கல் தங்கம் அல்லது வெள்ளி வெல்லுவார். இதன்மூலம் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆடவர் பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் பதக்கம் வெல்லும் நபராக சாதனை படைக்கவிருக்கிறார்.

இறுதிப் போட்டி அக்.2ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி மதியம் 2.00 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இதனை சோனி தொலைக்காட்சியில் நேரடியாகப் பார்க்கலாம். இதுவரை இந்திய அணி 48 பதக்கங்களை வென்றுள்ளன.

Summary

Asian Games 2026 Ankush Panghal beat Uzbekistan’s reigning world champion Fazliddin Erkinboev in semifinals

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