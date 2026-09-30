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இரட்டையர் டென்னிஸ்: பதக்க வாய்ப்பை இழந்த தமிழக வீரர்கள்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்க வாய்ப்பை இழந்த தமிழக டென்னிஸ் வீரர்கள் குறித்து...

Tennis players from Tamil Nadu

தமிழக டென்னிஸ் வீரர்கள் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழக டென்னிஸ் வீரர்கள் அனிருத் சந்திரசேகர் - என். ஸ்ரீராம் பாலாஜி ஆகியோர் காலிறுதியில் தோல்வியுற்று, பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார்கள்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

டென்னிஸ் ஆடவர் இரட்டையர் காலிறுதியில் இந்திய வீரர்கள் அனிருத் சந்திரசேகர் - என். ஸ்ரீராம் பாலாஜி உடன் சீனாவின் பியூமின் ஜியாங் & டிஅன்ஹுய் ஜாங் மோதினார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் தமிழக வீரர்கள் 1-2 (6-7(4), 7-6(7), 8-10) என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியுற்றார்கள். இதன் மூலம் தமிழக வீரர்கள் பதக்க வாய்ப்பை இழந்துள்ளார்கள்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள் அசத்தி வரும் நிலையில், நல்லதொரு வாய்ப்பை அனிருத் சந்திரசேகர் - என். ஸ்ரீராம் பாலாஜி இழந்துள்ளார்கள்.

குறிப்பாக தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இந்திய அணி இதுவரை 59 பதக்கங்களை வென்றுள்ளன.

Summary

Anirudh Chandrasekar & N. Sriram Balaji go down 1–2 to China Men’s Doubles Quarter final at Asian Games 2026.

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