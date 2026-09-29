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ஆசிய விளையாட்டு: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் பதக்கம் வெல்வார்களா?

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் குறித்து...

Tamil players ​​advance to the quarter-finals.

காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி டென்னிஸ் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் தமிழர்கள் இணையினர் 2-0 என்ற செட்டில் வென்று, காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்கள்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆடவர் இரட்டையர் டென்னிஸ் காலிறுதிக்கு முந்தையர் சுற்றில் இந்தியாவின் அனிருத் சந்திரசேகர், பாலாஜி நாராயணசுவாமி இணையினர் நேபாள் இணையினர் அபிஷேக் பஸ்தாவுலா & பிரதீப் கட்கா உடன் மோதினார்கள்.

இந்தப் போட்டியில், அனிருத் சந்திரசேகர், பாலாஜி நாராயணசுவாமி ஆகியோர் 2-0 என (6–2, 6–1) நேர் செட்களில் வென்று காலிறுதிக்குத் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.

காலிறுதிப் போட்டி செப்.30ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் வென்றால், பதக்க உறுதியாகிவிடும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுவரை இந்தியாவுக்கு 48 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 5 தங்கம், 21 வெள்ளி, 22 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளின் பங்கு 20 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Tamilnadu Men’s tennis Doubles Anirudh Chandrasekar, Balaji Narayanaswamy into the quaterfinals at asian games 2026

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