ஆசிய விளையாட்டு: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் பதக்கம் வெல்வார்களா?
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் குறித்து...
காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தமிழர்கள் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி டென்னிஸ் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் தமிழர்கள் இணையினர் 2-0 என்ற செட்டில் வென்று, காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்கள்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆடவர் இரட்டையர் டென்னிஸ் காலிறுதிக்கு முந்தையர் சுற்றில் இந்தியாவின் அனிருத் சந்திரசேகர், பாலாஜி நாராயணசுவாமி இணையினர் நேபாள் இணையினர் அபிஷேக் பஸ்தாவுலா & பிரதீப் கட்கா உடன் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில், அனிருத் சந்திரசேகர், பாலாஜி நாராயணசுவாமி ஆகியோர் 2-0 என (6–2, 6–1) நேர் செட்களில் வென்று காலிறுதிக்குத் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.
காலிறுதிப் போட்டி செப்.30ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் வென்றால், பதக்க உறுதியாகிவிடும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுவரை இந்தியாவுக்கு 48 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 5 தங்கம், 21 வெள்ளி, 22 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளின் பங்கு 20 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ð¾ INTO THE QUARTERFINALS! ð®ð³— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Asian Games 2026 | Tennis
Menâs Doubles â Round of 16
The Indian duo of Anirudh Chandrasekar (TAGG Athlete) and Balaji Narayanaswamy (TAGG Athlete) secured a commanding 2â0 victory over Nepalâs Abhishek Bastola & Pradip Khadka.
Set Scores: 6â2,â¦ pic.twitter.com/3P6bRHHJI5
Summary
Tamilnadu Men’s tennis Doubles Anirudh Chandrasekar, Balaji Narayanaswamy into the quaterfinals at asian games 2026
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.