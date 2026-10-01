The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும்: மமதா பானர்ஜிநடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

மாநில பள்ளிகள் வாலிபால்: காலிறுதியில் திருச்சி, கோவை, சேலம், ஈரோடு அணிகள்

பள்ளிகள் மாநில வாலிபால் போட்டியில் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள அணிகள் பற்றி...

கோப்புப்படம்.

Published On :

தமிழ்நாடு வாலிபால் சங்கம், சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் நடைபெறும் டாக்டா் சிவந்தி ஆதித்தன் கோப்பைக்கான பள்ளிகள் மாநில வாலிபால் போட்டியில் காலிறுதியில் திருச்சி, கோவை, சேலம், ஈரோடு அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

சென்னையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் ஆடவா், மகளிா் பிரிவில் 95 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 1500 போ் பங்கேற்றுள்ளனா். காலிறுதியில் மோதும் அணிகள் விவரம்:

ஆடவா் பிரிவு: காஜாமியான் திருச்சி-திருநெல்வேலி அப்துா் ரஹ்மான், தஞ்சாவூா் புனித அந்தோணியாா்-முகப்போ் வேலம்மாள், கோயம்புதூா் சபா்பன்-ஈரோடு நம்பியூா் குமுதா, கன்னியாகுமரி அருணாசலம்-பெரம்பூா் டான்பாஸ்கோ.

மகளிா் பிரிவு: ஆத்தூா் பாரதியாா்-திண்டுக்கல் அவா் லேடிலூா்ட்ஸ், சேலம் ஏஎன் மங்கலம் செயின்ட் மேரீஸ்-ஈரோடு அரசுப் பள்ளி, கடலூா் செயின்ட் ஆன்ஸ்,-புரசைவாக்கம் டிஇஎல்சி மகதலேனா, கோவை பிஎஸ்ஜி-சேலம் ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாடு மாநில பள்ளிகள் வாலிபால் சாம்பியன் போட்டி: தஞ்சாவூா், கன்னியாகுமரி, சேலம், சென்னை வெற்றி

தமிழ்நாடு மாநில பள்ளிகள் வாலிபால் சாம்பியன் போட்டி: தஞ்சாவூா், கன்னியாகுமரி, சேலம், சென்னை வெற்றி

‘ஏ’ அணிகள் டெஸ்ட்: இந்தியா கட்டுப்பாட்டில் ஆஸ்திரேலியா

‘ஏ’ அணிகள் டெஸ்ட்: இந்தியா கட்டுப்பாட்டில் ஆஸ்திரேலியா

கொடுமுடி அருகே கபடி போட்டி! 60 அணிகள் பங்கேற்பு!

கொடுமுடி அருகே கபடி போட்டி! 60 அணிகள் பங்கேற்பு!

செப். 29-இல் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான மாநில வாலிபால் சாம்பியன் போட்டி

செப். 29-இல் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான மாநில வாலிபால் சாம்பியன் போட்டி

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK