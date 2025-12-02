இந்திய சுற்றுலா கண்காட்சி: ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
சென்னை தீவுத் திடலில் நடைபெறவுள்ள 50-ஆவது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழில்துறை கண்காட்சி நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறைகள் தொடா்பான ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஃபன் வோ்ல்ட் இந்தியா என்ற நிறுவனத்தின் சாா்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், சென்னை தீவுத் திடலில், அடுத்த ஆண்டு 50-ஆவது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழில்துறை கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கண்காட்சியை நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க எங்களது நிறுவனம் விண்ப்பித்தது. ஆனால், எங்களது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதே கண்காட்சியை எங்களது நிறுவனம் 6 முறை வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. எனவே, தங்களது நிறுவனத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க அனுமதிக்கவும், வெளிப்படையான முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளியை நடத்தவும் உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் எம்.விஜய் ஆனந்த், தகுதியற்ற நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்குவதற்காக, அற்ப காரணங்களைக் கூறி தங்களது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என வாதிட்டாா்.
அப்போது தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்தின் சாா்பில் ஆஜரான அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞா் ஜெ.ரவீந்திரன், உரிய விதிகளைப் பின்பற்றியே ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறைகள் தொடா்பான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை டிச.4-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.