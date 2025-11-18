தமிழ்நாடு

சுகாதாரத் துறை பணி நியமனங்கள் மூலம் 1.12 லட்சம் போ் பயன்: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்

தமிழக சுகாதாரத் துறையில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் புதிய நியமனங்கள், பணியிட மாறுதல்கள் மூலம் 1.12 லட்சம் போ் பயன் பெற்றுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்
தமிழக சுகாதாரத் துறையில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் புதிய நியமனங்கள், பணியிட மாறுதல்கள் மூலம் 1.12 லட்சம் போ் பயன் பெற்றுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.

சென்னை தேனாம்பேட்டை, டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சமுதாய நல செவிலியா்கள், அலுவலகக் கண்காணிப்பாளா்கள், ஆய்வக நுட்புநா்களுக்கான பதவி உயா்வு மற்றும் பணி நியமன ஆணைகளை அவா் வழங்கினாா்.

அப்போது, அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பொது சுகாதாரத் துறையில் 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளா்கள் பணியாற்றுகின்றனா்.

திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் புதிய பணி நியமனங்கள், பதவி உயா்வு மற்றும் பணியிட மாறுதல் நடவடிக்கைகள் அனைத்திலுமே வெளிப்படைத்தன்மை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பொது சுகாதாரத் துறையில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 35,702 போ் புதிய பணியிடங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். 43,155 பேருக்கு பணியிட மாறுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பதவி உயா்வில் 15,566 பேரும், புதிய பணியிடங்களில் 17,780 பேரும் என மொத்தம் 1,12,203 போ் பயன்பெற்றுள்ளனா். தற்போது 220 பேருக்கு பதவி உயா்வு ஆணைகளும், பணிநியமன ஆணைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழக சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட நீட் தோ்வு விலக்கு மசோதாவை குடியரசுத் தலைவா் நிறுத்தி வைத்திருப்பதற்கு எதிராகவும், நீட் தோ்வுக்கு எதிராகவும் 2 வழக்குகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. சட்டப் பூா்வ நடவடிக்கைகளை முதல்வா் எடுத்து வருகிறாா் என்றாா் அவா்.

இந்த சந்திப்பின்போது பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருந்துத் துறை இயக்குநா் டாக்டா் சோமசுந்தரம், கூடுதல் இயக்குநா்கள் சம்பத், தேவபாா்த்தசாரதி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

மூளையழற்சி பாதிப்பு: சபரிமலை பக்தா்களுக்கு வழிகாட்டுதல்

அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது: கேரளத்தில் பரவி வரும் அமீபா மூளையழற்சி பாதிப்பு தொடா்பாக, தமிழக மக்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே விழிப்புணா்வு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பொது சுகாதாரத்துறை மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கேரளத்தில் மாசடைந்த நீா் நிலைகளில் குளித்தவா்களுக்கே இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தகைய நீரில் குளிக்கும்போது சுவாசப் பாதை வழியாக அமீபா உடலில் ஊடுருவி மூளையில் சேதத்தை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே, மாசடைந்த நீரில் குளிப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.

ஐயப்ப பக்தா்களுக்கு...: இதுதொடா்பாக சபரிமலை பக்தா்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சபரிமலைக்கு ஆன்மிக பயணம் செல்பவா்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கேரள அரசு மற்றும் தமிழக அரசு சாா்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

