பெரம்பூரில் விஜய் சார்பில் திருத்தப்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல்!

சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் திருத்தப்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரிலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளே (மார்ச் 30) பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து அப்பகுதியில் அன்றே பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏப். 2 ஆம் தேதி விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்து பிரசாரம் செய்தார்.
இரு தொகுதிகளிலும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் முரணான தகவல்கள் இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அவர், தான் தொடர்புடைய வழக்கு ஒன்றை பெரம்பூர் வேட்புமனு தாக்கலில் குறிப்பிடவில்லை என்ற சர்ச்சை எழுந்தது.
இதையடுத்து வழக்கு விவரத்துடன் புதிய பிரமாணப் பத்திரத்தை விஜய் சார்பில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் சிவா, இன்று தேர்தல் அலுவலரிடம் அளித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று புதுச்சேரியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Revised Nomination Paper Filed on Behalf of Vijay in Perambur
