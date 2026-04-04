பெரம்பூரில் விஜய் சார்பில் திருத்தப்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல்!

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:54 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் திருத்தப்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரிலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார்.

தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளே (மார்ச் 30) பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து அப்பகுதியில் அன்றே பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏப். 2 ஆம் தேதி விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்து பிரசாரம் செய்தார்.

இரு தொகுதிகளிலும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் முரணான தகவல்கள் இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அவர், தான் தொடர்புடைய வழக்கு ஒன்றை பெரம்பூர் வேட்புமனு தாக்கலில் குறிப்பிடவில்லை என்ற சர்ச்சை எழுந்தது.

இதையடுத்து வழக்கு விவரத்துடன் புதிய பிரமாணப் பத்திரத்தை விஜய் சார்பில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் சிவா, இன்று தேர்தல் அலுவலரிடம் அளித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று புதுச்சேரியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Revised Nomination Paper Filed on Behalf of Vijay in Perambur

தொடர்புடையது

விஜய்யின் பெரம்பூர் வேட்புமனுவில் மீண்டும் குழப்பம்!

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை! இது நாடா? இல்ல காடா? பெரம்பூரில் விஜய்!

பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்!

மார்ச் 30ல் பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்?

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
