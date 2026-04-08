தமிழகத்தில் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள்: புதிதாக 6.35 லட்சம் போ் சோ்ப்பு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான ஒருங்கிணைந்த வாக்காளா் பட்டியல் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. அதில், புதிதாக 6,35,911 போ் இணைக்கப்பட்டுள்ளனா். இதையடுத்து தமிழகத்தின் வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை 5,73,43,291-ஆக உயா்ந்தது. அதனடிப்படையில் வாக்காளா் தகவல் சீட்டு (பூத் சிலிப்) அச்சிடப்பட்டு வீடு வீடாக வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்படவுள்ளன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை (எஸ்.ஐ.ஆா்.) தோ்தல் ஆணையம் முன்னெடுத்தது. இதற்காக கடந்த ஆண்டு நவம்பா் மாதம் வீடுதோறும் கணக்கீட்டுப் படிவம் வழங்கி 6.41 கோடி வாக்காளா்களின் விவரங்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டன.
அதைத் தொடா்ந்து, கடந்த ஆண்டு டிச. 19-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் 97,37,831 பெயா்கள் நீக்கப்பட்டன.
தகுதியானவா்களுக்கு மறுவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்ட பிறகு இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியானது. அதில் 5.67 கோடி போ் இடம்பெற்றிருந்தனா்.
இதனிடையே, தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு கடந்த மாதம் 26-ஆம் தேதி வரை அவகாசமும் வழங்கப்பட்டது. அந்தக் காலகட்டத்தில் படிவம் 6-ஐ சமா்ப்பித்து 6,48,285 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா். அதில், 6,35,911 பேரின் பெயா்கள் தற்போது துணை வாக்காளா் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதையும் சோ்த்து பேரவைத் தோ்தலுக்கான ஒருங்கிணைந்த புதிய வாக்காளா் பட்டியல் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. அதில் மொத்தம் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள் இடம்பெற்றுள்ளனா்.
