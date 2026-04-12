Dinamani
தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஐபில் 2026 - மும்பைக்கு 241 ரன்கள் இலக்குஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்

News image

தூத்துக்குடி பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. STALIN

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 4:56 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஏப். 12) குற்றம் சாட்டினார்.

தூத்துக்குடியில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஏப். 12) பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

''கடலை மிட்டாய், மக்ரூன் போல தூத்துக்குடி மக்களும் இனிப்பானவர்கள். முத்து நகருக்கு முத்துவேல் கருணாநிதி வந்திருக்கிறேன். தூத்துக்குடிக்கு வருவது இது முதல்முறையல்ல.

பல்வேறு நலத்திட்ட விழா, தொழிற்சாலை தொடக்க விழா, ஆய்வுகள் என பல முறை தூத்துக்குடி வந்துள்ளேன். தென் தமிழகத்தின் முதல் டைடல் பூங்கா தூத்துக்குடியில் தொடங்கப்பட்டது.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டபோது 10 அமைச்சர்களுடன் தூத்துக்குடிக்கு ஓடி வந்தேன். மத்திய அரசு ஒரு ரூபாய் கூட தராதபோதும் கூட நிவாரண உதவிகளை வழங்கினேன்.

வெள்ளத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 6 ஆயிரம் வழங்கினோம். இவை அனைத்துக்கும் முக்கிய காரணம், இந்த மாவட்டத்தின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழிதான்.

மாவட்டத்திற்காக எப்படியாவது பேசி நலத்திட்டங்களுக்கான அனுமதியை பெற்று விடுகிறார். நாடாளுமன்றத்தில் ஏதேனும் ஓய்வு நேரம் கிடைத்தால், தூத்துக்குடிக்கு வந்துவிடுவார் கனிமொழி.

கிண்டி கத்திப்பாரா, பறக்கும் சாலை, சேது சமுத்திர திட்டம், சாலை துறைமுக விரிவாக்கம் என பல்வேறு திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில்தான் கொண்டுவரப்பட்டது. பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்தப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டமும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தொடங்கப்பட்டதுதான்.

கோவை, மதுரை, திருச்சிக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மறுத்தது போன்று சென்னைக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பாஜக மறுத்திருக்கும். நல்லவேளை மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது சென்னைக்காவது மெட்ரோ திட்டத்தை கொண்டுவந்துவிட்டோம்.

திமுக, காங்கிரஸுடன் கூட்டணியில் இருந்தபோது பெரிய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. ஆனால், யார் ஆட்சி செய்தாலும் பாஜக தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்றும் செய்யாது. தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே அவர்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகிறது.

4 ஆண்டு பாஜகவுடன் எல்லா விஷயங்களையும் சமரசம் செய்துதானே ஆட்சியில் இருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. தில்லி பாஜகதான் மிரட்டுகிறது என்றால் வெட்கமில்லாமல் அதை சொல்லி வாக்கு கேட்கிறார் இவர். பழனிசாமி ஆட்சி செய்ததை சொல்லி வாக்கு கேட்டால், ஒரு வாக்கும் கிடைக்காது.

அவர் ஆட்சி செய்த 4 ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள் எல்லாம் காணாமல்போனது. அவரது அலங்கோல ஆட்சி, சந்தி சிரிக்கிறது. முதல்வராக இருந்தவர் போலவா பேசுகிறார் பழனிசாமி.

காலில் விழுந்தோமா, காலை வாரிவிட்டோமா, அடுத்த காலை நோக்கிச் செல்வோமா என்ற மூன்று வாக்கியங்களில் பழனிசாமியின் அரசியல் வாழ்க்கை அடங்கிவிடும்'' என விமர்சித்தார்.

Summary

TN Election 2026 BJP hatred towards Tamil and Tamil Nadu: M.K. Stalin

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாடு தலை குனியாது! முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி!

தமிழ்நாடு தலை குனியாது! முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி!

கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு!

கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு!

அதிமுகவின் பொல்லாத ஆட்சிக்கு பொள்ளாச்சியே சாட்சி! முதல்வர் ஸ்டாலின்

அதிமுகவின் பொல்லாத ஆட்சிக்கு பொள்ளாச்சியே சாட்சி! முதல்வர் ஸ்டாலின்

தோற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளது தே.ஜ. கூட்டணி : மு.க. ஸ்டாலின்

தோற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளது தே.ஜ. கூட்டணி : மு.க. ஸ்டாலின்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 நிமிடங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

32 நிமிடங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு