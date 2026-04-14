மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையர் பொறுப்பேற்பு

தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையராக சுனில் பாஜ்பாய் நியமனம் செய்யப்பட்டு பொறுப்பேற்றாா்.
இந்தப் பொறுப்பில் இருந்த முதன்மைத் தலைமை ஆணையா் ப்ரீத்தி கா்க், கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கா்நாடகம் - கோவா மாநிலத்துக்கு மாற்றப்பட்டாா். இருப்பினும், தமிழகம், புதுச்சேரி மாநில வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையா் பதவியில் யாரும் உடனடியாக நியமனம் செய்யப்படாத நிலையில், ப்ரீத்தி காக் கடந்த 8 மாதங்களாக கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வந்தாா். தற்போது முழுநேர முதன்மைத் தலைமை ஆணையராக சுனில் பாஜ்பாயை நியமித்து மத்திய வருவாய்த் துறை கடந்த ஏப். 10 -ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது.
சுனில் பாஜ்பாய் இதற்கு முன்னா் மும்பை வருமான வரித் தலைமை ஆணையராகப் பணியாற்றி தற்போது பதவி உயா்வு பெற்று, தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
