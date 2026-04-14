Dinamani
கோவையில் பிரதமா் மோடி ஏப்ரல் 18-இல் பிரசாரம்வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும் அம்பேத்கா் ஜெயந்தி: இன்று பங்குச் சந்தை விடுமுைமாா்ச்சில் சில்லறை பணவீக்கம் 3.4% - 3-ஆவது மாதமாக ஏற்றம்இந்தியாவிடம் 3 மாதங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு உள்ளது: மத்திய அரசுதிருப்பூரில் விஜய் இன்று பிரசாரம்ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றி
/
தமிழ்நாடு

மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையர் பொறுப்பேற்பு

News image
Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 11:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையராக சுனில் பாஜ்பாய் நியமனம் செய்யப்பட்டு பொறுப்பேற்றாா்.

இந்தப் பொறுப்பில் இருந்த முதன்மைத் தலைமை ஆணையா் ப்ரீத்தி கா்க், கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கா்நாடகம் - கோவா மாநிலத்துக்கு மாற்றப்பட்டாா். இருப்பினும், தமிழகம், புதுச்சேரி மாநில வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையா் பதவியில் யாரும் உடனடியாக நியமனம் செய்யப்படாத நிலையில், ப்ரீத்தி காக் கடந்த 8 மாதங்களாக கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வந்தாா். தற்போது முழுநேர முதன்மைத் தலைமை ஆணையராக சுனில் பாஜ்பாயை நியமித்து மத்திய வருவாய்த் துறை கடந்த ஏப். 10 -ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது.

சுனில் பாஜ்பாய் இதற்கு முன்னா் மும்பை வருமான வரித் தலைமை ஆணையராகப் பணியாற்றி தற்போது பதவி உயா்வு பெற்று, தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.

தமிழகத்தில் 40 இடங்களில் வருமான வரித் துறை சோதனை

ஜெயலலிதா மீதான செல்வ வரி மேல்முறையீடு வழக்கு: வருமான வரித்துறைக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமலானது: வருமான வரித் துறை

தெற்கு ரயில்வே முதன்மைத் தலைமை மேலாளராக ஏ.அண்ணாதுரை பதவியேற்பு!

வீடியோக்கள்

