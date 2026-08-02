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தமிழ்நாடு

பள்ளிகளில் போதை எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு செயல்பாடுகள்: நாளை முதல் தொடக்கம்

பள்ளிகளில் போதை எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு செயல்பாடுகள்: நாளை முதல் தொடக்கம்

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DIN

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 1:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் போதை எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு தொடா்பான செயல்பாடுகளை திங்கள்கிழமை (ஆக.3) முதல் மேற்கொள்ள கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சாா்பில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கை: தமிழக முதல்வா் மூலம் ஆண்டுதோறும் ஆக.11-ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு உறுதிமொழி நிகழ்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நிகழாண்டிலும் அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் (தனியாா் பள்ளிகள் உள்பட) வரும் ஆக.11-ஆம் தேதி காலை போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு உறுதிமொழி எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த நிகழ்வுகளில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவா்கள், அமைச்சா்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், பிற மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் வகையில் மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

அதேபோன்று ஆக.3-இல் போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு சுவரொட்டி, வாசகம் (ஸ்லோகன்) போட்டிகள், ஆக.4-இல் ஓவியப் போட்டி, ஆக.5-இல் மகிழ் முற்றம் வாயிலாக போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள், ஆக.6-இல் விழிப்புணா்வு பேரணி, ஆக.7-இல் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மற்றும் பெற்றோா்-ஆசிரியா் கழகம் மூலமாக சமூக விழிப்புணா்வு நிகழ்வுகளை நடத்த வேண்டும். இது தொடா்பான பணிகளை என்சிசி, என்எஸ்எஸ், வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள், மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் போதை எதிா்ப்பு உறுதிமொழி விவரம் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கல்வித்துறை, அது தொடா்பாக தலைமை ஆசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Summary

Anti-drug awareness activities in schools: Starting tomorrow.

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