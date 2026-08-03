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தமிழ்நாடு

செங்கல்பட்டு உள்பட 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!

தமிழ்நாட்டில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் பற்றி...

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கனமழை - கோப்புப்படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 2:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

இன்று (ஆக. 3) - காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், நீலகிரி, திண்டுக்கல், கோவை மாவட்ட மலைப் பகுதிகளில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

Summary

Heavy rain in 8 districts, including Chengalpattu, today

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