நவீனமயமாகும் பல்லாவரம், ஆவடி உழவர் சந்தைகள்! வேளாண் பட்ஜெட்

சென்னையில் மக்களிடம் அதிக வரவேற்பு பெற்ற பல்லாவரம் மற்றும் ஆவடி உழவர் சந்தைகளை நவீனமயமாக்க வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
2026 - 27ஆம் நிதியாண்டுக்கான தமிழக வேளாண் பட்ஜெட், பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ள அமைச்சர் வினோத் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.
அதில், உழவர் சந்தைகள் குறித்த அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சென்னையில் பல்லாவரம், ஆவடியில் உள்ள உழவர் சந்தைகள் ரூ.20 கோடி செலவில் நவீனமயமாக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 50 உழவர் சந்தைகளில் ரூ.2 கோடியில் மின்னணு விலைப் பலகைகள் அமைக்கப்படும்.
சீரான சந்தை விநியோகம்... நிலையான நியாய விலை !
227.2 கோடி மதிப்பில் 24,000 விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் கிராம அளவிலான 50 வேளாண் இயந்திர வாடகை மையங்கள் 80% மானியத்தில்
மகளிர் சுய-உதவிக் குழுக்களுக்கு 30% ஒதுக்கீடு - 3.4 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
வான்மகள் திட்டத்துக்கு ரூ.4 கோடி
100 மகளிர் உட்பட 500 நபர்களுக்கு ட்ரோன் இயக்கப் பயிற்சி உரிமம்
50 பயிற்சி பெற்ற மகளிருக்கு 50 சதவீத மானியத்தில் ட்ரோன்கள் வழங்கப்படும்.
8.5 கோடி 100% மானியத்தில் 500 பண்ணைக் குட்டைகள் உருவாக்குதல் மற்றும் 75% மானியத்தில் 500 பண்ணைக் குட்டைகளை தூர் வாருதல்.
ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனம் வரம்பை உருவாக்கிட ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு.
பொதுப்பிரிவைச் சார்ந்த 500 விவசாயிகளுக்கு ஆழ்துளை அல்லது குழாய்க் கிணறுகள் பின்னேற்பு மானியத்தில் அமைத்தல்.
அதிகபட்ச மானியம் 60 சதவீதம்
1000 விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் மின்கட்டமைப்புடன் சாராத சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்புசெட்டுகள் அமைத்தல் ரூ.23 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.
2 ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்களில் 1000 மெ.டன் கொள்ளளவு கொண்ட சேமிப்பு கிடங்கு வசதிகள் அமைக்க ரூ.4.80 கோடி ஒதுக்கீடு
பாதுகாப்பான சேமிப்பு ... விற்பனையில் இலாபம்
மதிப்புக் கூட்டுதலை மேம்படுத்த 4 முதன்மை பதப்படுத்தும் நிலையங்கள், 2 சிறப்பு வணிக வளாகங்கள் கட்டமைப்பு மேம்பாடு 3 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.
வேளாண் நுண்ணறிவு மற்றும் சந்தை மகத்துவ மையம் - 4 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.
Summary
Pallavaram Avadi uzhavar Markets Modernization Agriculture Budget
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