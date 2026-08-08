தமிழ்நாட்டின் நலனை விரும்புபவர்களே எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள்! காங்கிரஸ்

தமிழ்நாட்டின் நலனை முதலிடத்தில் வைத்திருப்பவர்கள்தான் முதல்வரின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்.பி.க்களுக்கும் முதல்வர் விஜய் இன்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
ஆனால், முதல்வர் விஜய் அழைப்பு விடுத்திருக்கும் அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் திமுகவும் அதிமுகவும் பங்கேற்காது என அக்கட்சிகளின் தலைவர்கள் தெரிவித்து விட்டனர்.
இந்த நிலையில், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் குறித்து மாணிக்கம் தாகூர் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "தமிழ்நாட்டின் நலனைவிட தங்களின் அரசியல்தான் முக்கியம் என இருப்பவர்கள்தான் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டாம் என முடிவு செய்வார்கள்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டை முதலிடத்திலும், அதற்கு அடுத்த இடத்தில் தங்களின் அரசியலை வைத்திருப்பவர்கள் முதல்வர் அழைக்கும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள்.
இது கட்சி அரசியல் பற்றியது அல்ல. இது தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள், நலன்கள் மற்றும் எதிர்காலம் பற்றியது.
தமிழக மக்கள் அனைத்தையும் கவனித்து வருகின்றனர். மாநிலத்துக்கான முக்கியமான தருணத்தில் யார் உடனிருந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள்" என்று கூறியுள்ளார்.
தவெக அரசு நடத்தும் தமிழக எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்காது: கலந்தாய்வுக் கூட்டத்துக்கான தேவை என்ன? - கனிமொழி கேள்வி
Summary
Tamilnadu people will remember who stood with Tamil Nadu when it mattered, says Congress Leader Manickam Tagore
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