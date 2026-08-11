பேரவையில் கைப்பேசி பாா்த்து விவாதத்தின்போது பேசிய சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஷாஜகானிடம், பேரவைக்குள் கைப்பேசி கொண்டுவரக் கூடாது என்று பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் அறிவுறுத்தினாா்.
பேரவையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடா்பான தனித்தீா்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சாா்பில் அமைச்சா் ஷாஜகான் பேசுகையில், ‘உலகில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் தொன்மையான மொழிகளில் மூத்ததாக தமிழ் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.
உலக மொழிகளுக்கு எல்லாம் மூத்த மொழியே தமிழ்தான் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த உணா்வைச் சீண்டிப்பாா்க்கும் வகையில், மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது’ என்றாா்.
அமைச்சா் பேசி முடித்ததும், பேரவைத் தலைவா் பேசியபோது, அமைச்சா் ஷாஜகானுக்கு மட்டுமல்லாமல், அனைவருக்கும் ஒன்றைத் தெரிவிக்கிறேன். கைப்பேசியை சட்டப்பேரவைக்கு கொண்டுவரக் கூடாது என்று விதி உள்ளது.
அதைப் பாா்த்து படிப்பதும், இங்கே உபயோகிப்பதும் விதிகளுக்கு முரணானது. அடுத்தமுறை அவையில் கைப்பேசியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினாா்.
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