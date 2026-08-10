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தமிழ்நாடு

அடுத்த 3 மணிநேரம் சென்னை, 20 மாவட்டங்களில் மழை!

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணிநேரம் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் பற்றி...

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சென்னை, 20 மாவட்டங்களில் மழை - கோப்புப்படம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 4:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு 7 மணி வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவும் காரணமாக இன்று செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கை ஏற்கெனவே விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், அடுத்த மூன்று மணிநேரத்துக்கான (ஆக. 10, இரவு 7 மணிவரை) மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், பெரம்பலூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், காஞ்சிபுரம், வேலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, தேனி, தென்காசி, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளதால் சில இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Summary

Rain in Chennai and 20 districts over the next 3 hours!

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