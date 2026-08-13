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தமிழ்நாடு

சென்னை எழும்பூர் - சேலம் ரயில் சேவையில் இன்று மாற்றம்! நாளை காலை புறப்படும்!

சென்னை எழும்பூர் - சேலம் ரயில் சேவையில் இன்று மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 8:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இன்று (ஆக. 13) இரவு சேலம் செல்ல இருந்த விரைவு ரயில் நாளை (ஆக. 14) காலை புறப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை எழும்பூர் - சேலம் சந்திப்பு செல்லும் விரைவு ரயில், இன்று இரவு 11.55 மணிக்கு புறப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், நாளை காலை 7.30 மணிக்கு புறப்படவுள்ளது.

தற்போது, ​​அதன் இணை ரயில் தாமதமாக வருவதன் காரணமாக, அந்த ரயில் நாளை (ஆக. 14) காலை 7.30 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, 7 மணி நேரம் 35 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படவுள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சேலம் - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில் உள்ளிட்ட சில ரயில்கள் ஆகஸ்ட் 5 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது.

Summary

Southern Railway has announced that the express train scheduled to depart from Chennai Egmore to Salem tonight (Aug. 13) will instead depart tomorrow morning (Aug. 14).

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