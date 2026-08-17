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தமிழ்நாடு

4 நாள்கள் விடுமுறைக்குப் பின்.. இன்று கூடுகிறது சட்டப்பேரவை!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 4 நாள்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் இன்று (திங்கள்கிழமை) மீண்டும் கூடுகிறது.

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சட்டப்பேரவை

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 4:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 4 நாள்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் இன்று (திங்கள்கிழமை) மீண்டும் கூடுகிறது.

பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் தலைமையில் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் திங்கள்கிழமை காலை 9.30 மணி முதல் தொடங்குகிறது.

வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை, இயற்கை சீற்றங்கள் குறித்த துயா் தணிப்பு, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை ஆகிய துறைகளில் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறவுள்ளது.

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