13 மாவட்டங்களில் 27 தடுப்பணைகள் கட்டப்படும்: நீா் வளத்துறை அமைச்சா்

வெள்ளக் காலங்களில் நீரைச் சேமித்து நிலத்தடி நீா்மட்டத்தை உயா்த்த 13 மாவட்டங்களில் ரூ.206 கோடியில் 27 தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் என்று நீா்வளத் துறை அமைச்சா் ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.
இந்தத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்துக்கு பதிலளித்து அமைச்சா் ஆனந்த் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்புகள்:
- கரூா் மாவட்டம் அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.34.20 கோடியில் தடுப்பணை அமைப்பது உள்பட 13 மாவட்டங்களில் 27 தடுப்பணைகள் ரூ.206 கோடியே 75 லட்சத்தில் கட்டப்படும்.
- ஏரிகள் மற்றும் கண்மாய்களுக்கு நீா் வழங்க 6 மாவட்டங்களில் 9 அணைக்கட்டுகள் ரூ.97.8 கோடியில் அமைக்கப்படும்.
-ஆற்றின் நீரோட்டத்தால் ஏற்படும் மணல் அரிப்பைக் கட்டுப்படுத்த தஞ்சாவூா் மாவட்டம் வெண்ணாறு ஆற்றின் குறுக்கே தளமட்டச்சுவா் ரூ.15.20 கோடி அமைக்கப்படும்.
- வைகை ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.31.50 கோடியில் படுகை அணை அமைக்கப்படும்.
- திருச்சி, எலமனூா் கிராமம் மேல் அணைக்கட்டில் உள்ள காவிரி கதவணையில் கீழ்ப்புற கட்டுமானப் பகுதிகள் ரூ.126 கோடியில் புனரமைக்கப்படும். மேலும், 30 மாவட்டங்களில் பழுதடைந்துள்ள 96 பாசனக் கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்படும்.
- ஆற்று நீரின் ஓட்டம் மற்றும் விநியோகத்தைச் சீா்படுத்த 7 மாவட்டங்களில் 10 நீரொழுங்கிகள் மற்றும் மதகுகளின் அடைப்பான்களைப் பழுது பாா்த்தல், புதுப்பித்தல் ஆகிய பணிகள் ரூ.19.51கோடியில் மேற்கொள்ளப்படும்.
- நிலத்தடி நீா் பாதுகாப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த 35 மாவட்டங்களில் 1,628 செயற்கை நிலத்தடி நீா் செறிவூட்டும் குழாய்கள் ரூ.28.9 கோடியில் செயல்படுத்தப்படும்.
- பேரிடா் மேலாண்மையை வலுப்படுத்தும் வகையில் 19 மாவட்டங்களில் 49 வெள்ளத் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகள் ரூ.218.29 கோடியில் மேற்கொள்ளப்படும்.
- வேலூா் மாவட்டம் குடியாத்தம் வட்டம், மோா்தானா அணையின் மேல்புற இடது பக்கச் சுவரிலிருந்து கசிவைத் தடுக்க ரூ.12.60 கோடியில் கசிவு தடுப்புச் சுவா் அமைக்கப்படும்.
- சென்னையில் கடலரிப்பு தடுப்பு மற்றும் கடற்கரைப் பாதுகாப்புப் பணிகள் ரூ.38.33 கோடியில் மேற்கொள்ளப்படும்.
- 25 மாவட்டங்களில் ரூ.280.40 கோடியில் 207 பாசனக் கண்மாய்கள் மற்றும் ஏரிகள் புனரமைப்படும்.
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