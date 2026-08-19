கொடைக்கானல், ஊட்டியில் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை கம்பிவட ஊா்தி (ரோப்காா்) மூலம் இணைக்க சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக அந்தத் துறையின் அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் புதன்கிழமை சுற்றுலாத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்துக்கு பதிலளித்து அமைச்சா் ராஜேஷ்குமாா் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்:
- கன்னியாகுமரி, திருப்பூா், கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள அணைப் பகுதிகளில் ரூ.48 கோடியில் சுற்றுலா வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- கன்னியாகுமரி மாவட்ட முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ரூ.18 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள் செய்யப்படும்.
- சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் சொகுசு படகு சுற்றுலாத் திட்டத்தை சென்னை-கோவளம், பூம்புகாா் - தரங்கம்பாடி-நாகப்பட்டினம், ராமேசுவரம், தூத்துக்குடி - கன்னியாகுமரி அறிமுக் செய்ய ரூ.2 கோடியில் சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
- முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ரூ.2 கோடியில் நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும்.
- கிராமிய சுற்றுலா திட்டம் ரூ.60 லட்சத்தில் அறிமுகம் செய்யப்படும்.
- சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மதுரை, திருச்சி, தஞ்சை, பூம்புகாா், ஒகேனக்கல் ஆகிய 5 இடங்களில் சுற்றுலா பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
- படகு இல்லங்களில் உள்ள இயந்திரப் படகுகள் ரூ.17.82 கோடியில் மின் படகுகளாக மாற்றப்படும் என்றாா்.
அவையில் சலசலப்பு: முன்னதாக, சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் தாக்கல் செய்த அறிவிப்பு புத்தகம் காவி நிறத்தில் உள்ளதாக திமுக உறுப்பினா் தங்கம் தென்னரசு பேசினாா். இதனால் அவையில் சிறிதுநேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பதே காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கையாகும். இந்தக் குற்றச்சாட்டை திட்டமிட்டு பரப்புகிறாா்கள் என்றாா்.
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