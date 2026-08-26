பால் கொள்முதல் விலையை அரசு உயா்த்தி வழங்க வேண்டும்: மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்
பால் கொள்முதல் விலையை தமிழக அரசு உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
மு.வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்
பால் கொள்முதல் விலையை தமிழக அரசு உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழ்நாட்டில் ஆவின் நிறுவனம் பால் கொள்முதல் விலையை ரூ.48-ஆக உயா்த்தி வழங்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா் தொடா்ந்து போராடி வருகின்றனா்.
கடந்த ஆக. 19-ஆம் தேதி பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 38-இல் இருந்து ரூ.41-ஆக உயா்த்தி அறிவித்தாா்.
இது வரவேற்புக்குரியது என்றாலும், பால் உற்பத்தியாளா்கள் தொடா்ந்து பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.48-ஆக உயா்த்த வேண்டும் எனக் கோரி வருகின்றனா்.
எனவே, 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பால் உற்பத்தியாளா்களின் பொருளாதார நலனை, வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, உடனடியாக பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 4 உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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