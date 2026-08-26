பிரகாஷ்ராஜின் ஜகமே சங்கீதம் டிரைலர்!
ஜகமே சங்கீதம் இணையத் தொடரின் டிரைலர் குறித்து...
பிரகாஷ்ராஜின் ஜகமே சங்கீதம் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ஹிந்தி தொடரான பண்டிஸ் பண்டிட் என்ற தொடரின் கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய இணையத் தொடர், ஜகமே சங்கீதம்.
இந்தத் தொடரின் கதை மற்றும் வசனங்களை வங்கலா சூர்ய மனோஜ், ஸ்ரவணி சமுத்ராலா மற்றும் ஏ.ஆர். பிரபவ் ஆகியோர் இணைந்து எழுதியுள்ளனர். விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைத்துள்ளார்.
மேலும் இந்தத் தொடரில் மேகா ஸ்ரீகாந்த், மதுபாலா, அக்ஷய் லகுசானி, சுமன், பிரியங்கா நல்காரி, சிஜு மேனன், கேசவ் தீபக், ஜான்சி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
பாலநாத் சூர்ய பிரதாப் இயக்கத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இந்த இணையத் தொடரை சுஷ்மிதா கொனிடேலா தயாரித்துள்ளார்.
கர்நாடக இசைக் குடும்பத்தின் பாரம்பரிய வாரிசான பாலு, தனது தாத்தா சாஸ்திரியின் (பிரகாஷ் ராஜ்) இசைப் பாரம்பரியத்தை எவ்வாறு பாதுக்காக்கிறார் என்பதே இந்தத் தொடரின் மையக்கரு.
பாரம்பரிய இசைக்கும் நவீன பாப் இசைக்கும் இடையே உள்ள மோதலையும், இசையின் வழியே குடும்ப உறவுகள் எவ்வாறு இணைகின்றன என்பதை மையப்படுத்தியும் இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜகமே சங்கீதம் இணையத் தொடர் வரும் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், தற்போது டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
Summary
The trailer for Prakash Raj's web series 'Jagame Sangeetham' has been released.
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