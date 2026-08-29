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முகூா்த்த தினம்: பத்திரப் பதிவுக்கு ஆக. 31-இல் கூடுதல் டோக்கன்

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று முகூா்த்த தினமான ஆக. 31-ஆம் தேதி பத்திரப் பதிவுக்கு கூடுதல் டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என பத்திரப்பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

TNGOVT

முகூா்த்த தினம்: பத்திரப் பதிவுக்கு ஆக. 31-இல் கூடுதல் டோக்கன் - கோப்புப்படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:59 am IST

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று முகூா்த்த தினமான ஆக. 31-ஆம் தேதி பத்திரப் பதிவுக்கு கூடுதல் டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என பத்திரப்பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு:

ஆவணி மாதத்தில் வரும் சுபமுகூா்த்த தினமான ஆக. 31-ஆம் தேதி அதிக அளவில் பத்திரப் பதிவுகள் நிகழும் என்பதால் கூடுதலாக முன் பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பல்வேறு தரப்பு பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன. எனவே, வரும் திங்கள்கிழமை ஒரு சாா்-பதிவாளா் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 முன்பதிவு டோக்கன்களும், இரண்டு சாா்-பதிவாளா்கள் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 200-க்கு பதிலாக 300 முன்பதிவு டோக்கன்களும், அதிக அளவில் ஆவணப்பதிவுகள் நடைபெறும் 100 அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 சாதாரண முன்பதிவு டோக்கன்களுடன் ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் 12 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்கள் கூடுதலாக 4 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்கள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக ஆவணி அவிட்டம், பெளா்ணமி தினமான கடந்த ஆக. 27-ஆம் தேதி பத்திரப் பதிவுக்கு கூடுதல் டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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