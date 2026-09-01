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ஜாதிய பாகுபாட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை பாஜகவால் ஒடுக்க முடியாது: மாணிக்கம் தாகூா்

ஜாதிய பாகுபாட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை பாஜகவால் ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் ப.மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.

Manickam Tagore

மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 1:26 am IST

ஜாதிய பாகுபாட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை பாஜகவால் ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் ப.மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

சிறுபான்மையினா், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான தீண்டாமை மற்றும் ஜாதிய பாகுபாட்டுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பியதற்காகவே, காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே தொடா்பான சம்பவத்தில், ராகுல் காந்தி மீது முதல்தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்திருப்பது ஆா்எஸ்எஸ், பாஜகவின் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ள மனுவாத சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஜாதிய பாகுபாட்டைக் கேள்வி கேட்பவா்கள் குறிவைக்கப்படுவாா்கள். தீண்டாமைக்கும் சமூகப் பாகுபாட்டுக்கும் எதிராக காங்கிரஸ் எப்போதும் போராடி வந்துள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் குரலை ஆா்எஸ்எஸ்-பாஜக ஒடுக்க முயற்சி செய்யலாம். ஆனால், ஜாதிய பாகுபாட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை அவா்களால் ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாது.

சட்டப்பேரவை இருக்கை மாற்றம்: சில நாள்களுக்கு முன் தமிழக காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவராக தாரகை கத்பட் நியமிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, அவரது இருக்கை மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியின் இரு அமைச்சா்களும் முதல் வரிசையில் அமா்ந்துள்ளனா். பேரவைத் தலைவா் இந்த மாற்றத்தை செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. வழக்கமான இருக்கை மாற்றத்தை வைத்து, இல்லாத அரசியல் அா்த்தங்களைக் கற்பனை செய்து செய்திகளைப் பரப்ப வேண்டாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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