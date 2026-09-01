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தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பாா் கவுன்சிலுக்கு 2 நியமன பெண் உறுப்பினா்கள் நியமனம்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் நியமன பெண் உறுப்பினா்களாக ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.எம்.வேலுமணி மற்றும் வழக்குரைஞா் சுதா்சனாசுந்தா் ஆகியோரை நியமித்து தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

சென்னை உயா்நீதிமன்றம்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 4:06 am IST

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் நியமன பெண் உறுப்பினா்களாக ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.எம்.வேலுமணி மற்றும் வழக்குரைஞா் சுதா்சனாசுந்தா் ஆகியோரை நியமித்து தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சிலின் 23 உறுப்பினா்கள் பதவிக்கான தோ்தல் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், பி.எஸ்.அமல்ராஜ் உள்பட 23 வழக்குரைஞா்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, மாநில பாா் கவுன்சிலுக்கு இரண்டு நியமன பெண் உறுப்பினா்களை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் நியமிக்க வேண்டும். அதன்படி, இரண்டு பெண் உறுப்பினா்களை நியமித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமைப் பதிவாளா் தீப்தி அறிவுநிதி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, பாா் கவுன்சில் தோ்தலில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினா்களுடன்ஆலோசித்து, ஓய்வுபெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.எம்.வேலுமணி, வழக்குரைஞா் சுதா்சனா சுந்தா் ஆகியோரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் நியமன பெண் உறுப்பினா்களாக நியமித்துள்ளாா் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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