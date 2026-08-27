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தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினா்கள் நியமனம்

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினராக சென்னை உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆா்.என்.மஞ்சுளாவை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 1:00 am IST

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினராக சென்னை உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆா்.என்.மஞ்சுளாவை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

சென்னை பசுமை வழிச் சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினா்களாக சென்னை உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆா்.என்.மஞ்சுளா, ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஏ.சுகந்தி ஆகியோரை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இவா்கள் இருவரும் 3 ஆண்டுகள் வரை பணியாற்றுவாா்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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