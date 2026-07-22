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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் தோ்தல்: 23 போ் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிப்பு

கடந்த 86 நாள்களாக நடந்து வந்த தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து செவ்வாய்க்கிழமை முழுமையான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடந்த 86 நாள்களாக நடந்து வந்த தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து செவ்வாய்க்கிழமை முழுமையான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி பாா் கவுன்சிலுக்கு மொத்தம் 25 உறுப்பினா் பதவிகள் உள்ளன. இதில் இரு நியமன பெண் உறுப்பினா்கள் தவிர மற்ற 23 உறுப்பினா்கள் தோ்தல் மூலம் தோ்ந்தெடுக்கப்படுவா். இந்த 23 உறுப்பினா் பதவிகளுக்கானத் தோ்தல் கடந்த மாா்ச் 30-ஆம் தேதி நடந்தது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் உள்ள நீதிமன்ற வளாகங்களில் இந்தத் தோ்தல் நடைபெற்றன. இந்தத் தோ்தலில் மொத்தம் 143 வழக்குரைஞா் போட்டியிட்டனா். கடந்த 86 நாள்களாக நடந்து வந்த வாக்கு எண்ணிக்கை செவ்வாய்க்கிழமையுடன் முடிவடைந்து, தோ்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

அதன்படி, திருச்செங்கோடு வழக்குரைஞா் சி.பரணிதரன், சென்னை வழக்குரைஞா்கள் பி.எஸ்.அமல்ராஜ், இ.பாலமுருகன், தூத்துக்குடி வழக்குரைஞா் டி.மைக்கேல் ஸ்டானிஸ் பிரவு, நாமக்கல் வழக்குரைஞா் ஆா்.அய்யாவு, தஞ்சாவூா் வழக்குரைஞா் வி.காா்த்திகேயன், செஞ்சி வழக்குரைஞா் கே.கதிரவன், சென்னை வழக்குரைஞா் என்.விஜயராஜ், ஈரோடு வழக்குரைஞா் எம்.அருள்முருகன், சேலம் வழக்குரைஞா் கே.ஆா்.ஆா்.அய்யப்பமணி, சென்னை வழக்குரைஞா்கள் ஆா்.சி.பால்கனகராஜ், கே.தமிழ்வாணன், ஆா்.கிரிராஜன், கே.பாலு, திருச்சி வழக்குரைஞா் எம்.ராஜேந்திரகுமாா், மதுரை வழக்குரைஞா் தாளை முத்தரசு, சென்னை வழக்குரைஞா்கள் எம்.வேல்முருகன், ஜி.மோகனகிருஷ்ணன் ஆகியோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இதேபோன்று, பெண் வழக்குரைஞா்களில் டி.பிரசன்னா, ஏ.ராஜேஸ்வரி, எல்.சுமதி, பி.சாவித்திரி, ஆா்.விஜயலட்சுமி ஆகியோா் பாா் கவுன்சில் உறுப்பினா்களாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா்.

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