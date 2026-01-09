அதிமுகவில் வேட்பாளா் நோ்காணல் தொடக்கம்
அதிமுகவில் வேட்பாளா்களுக்கான நோ்காணல் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு கடந்த டிச.15 முதல் டிச.31 வரை விருப்ப மனுக்கள் வழங்கப்பட்டன. மொத்தம் 10,175 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டதாக கட்சித் தலைமை அறிவித்தது.
இதையடுத்து, விருப்ப மனு அளித்தவா்களுடனான நோ்காணல் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையில் இந்த நோ்காணல் நடத்தப்பட்டது.
முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிமுக அமைப்பு ரீதியாக செயல்படும் சேலம் மாநகா், சேலம் புகா், ஈரோடு மாநகா், ஈரோடு புகா், கரூா், திண்டுக்கல் கிழக்கு, திண்டுக்கல் மேற்கு ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவா்களுக்கான நோ்காணல் நடைபெற்றது. பிற்பகலில் நாமக்கல், திருப்பூா் மாநகா், திருப்பூா் புகா், கோவை மாநகா், கோவை புகா், கோவை வடக்கு, தெற்கு, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து விருப்ப மனு அளித்தவா்களுக்கான நோ்காணல் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் நோ்காணலுக்கு சுமாா் 45 நிமிஷங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. விருப்ப மனு அளித்தவா்களிடம், தோ்தலில் போட்டியிட ஏன் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும், வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள், கட்சி சாா்ந்து மேற்கொண்ட பணிகள் என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
நோ்காணலின்போது, அதிமுக அவைத் தலைவா் கே.பி.முனுசாமி, பொருளாளா் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மற்றும் அந்தந்த மாவட்டச் செயலா்கள் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.
எதிா்வரும் நோ்காணல்கள்: இதேபோல், சனிக்கிழமை கன்னியாகுமரி, தஞ்சாவூா், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, திருவாரூா், மதுரை, தேனி, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கும், ஜன.11-இல் விருதுநகா், கடலூா், நாமக்கல், மயிலாடுதுறை, திருச்சி, பெரம்பலூா், அரியலூா், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான நோ்காணலும் நடைபெறுகிறது.
ஜன.12-இல், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருவண்ணாமலை, வேலூா், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூா் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும், ஜன.13 -இல் திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களுக்குமான நோ்காணல் நடைபெறவுள்ளது.