இம்மாத இறுதிக்குள் கூட்டணி இறுதியாகும்: பிரேமலதா
ஜனவரிக்குள் கூட்டணி இறுதியாகிவிடும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக அலுவலகத்தில் பொங்கல் கொண்டாடிய பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி என்பது குறித்து மாவட்ட செயலா்கள் ஏற்கெனவே தங்களது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளனா். நாட்டுக்கும், மக்களுக்கும் நல்லது நடக்கும் மகத்தான கூட்டணியை தேமுதிக அமைக்கும்.
திமுக, அதிமுக ஆகியவை இறுதியான கூட்டணியை இதுவரை அறிவிக்கவில்லை. எனவே, விரைவில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். தைப்பிறந்தவுடன் தமிழகத்தில் நிறைய மாற்றம் நிகழும். அந்த மாற்றம் கூட்டணியை உறுதி செய்யும். கூட்டணி குறித்து இறுதி செய்ய மீண்டும் மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் நடைபெறும். அதன் பிறகு இறுதி செய்யப்படும்.
விருதாசலம், ரிஷிவந்தியம் என இரு தொகுதிகளில் விஜயகாந்த் வெற்றிபெற்றுள்ளாா். கூட்டணி முடிவானவுடன் தேமுதிகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் என்பது தெரிந்துவிடும். அதன் பிறகு வேட்பாளா்கள் இறுதி செய்யப்படுவாா்கள். ஜனவரிக்குள் கூட்டணி இறுதி செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
விழாவில், தேமுதிக பொருளாளா் எல்.கே.சுதிஷ், இளைஞா் அணி செயலா் விஜய பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.