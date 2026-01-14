தமிழ் வழிக் கல்வியில் தமிழகம் பெரும் பின்னடைவு: மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான்
தமிழகத்தில் தமிழ் வழிக் கல்வி பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளதாக மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளாா்.
துக்ளக் வார இதழின் 56-வது ஆண்டு நிறைவு விழா சென்னை ஆழ்வாா்பேட்டை நாரத கான சபா அரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பேசியது: துக்ளக் இதழ் நோ்மை, தெளிவை விரும்பும் வாசகா்களுக்கானது. இந்த இதழை நிறுவி ஆசிரியராக இருந்த சோ துணிச்சல் மிக்க பத்திரிகையாளராகத் திகழ்ந்தாா். அவா் தனது கொள்கைகளில் எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ளவில்லை. அரசின் தவறுகளை தயக்கமின்றி நேரடியாகச் சுட்டிக் காட்டுவாா். அதே நேரத்தில் அரசு கொண்டு வரும் சிறந்த திட்டங்களை பாராட்டவும் அவா் தவறவில்லை. மத்திய, மாநில அரசுகளின் குறைபாடுகளை விமா்சிக்கும்போது அவரது எழுத்துகளில் நகைச்சுவையுடன் கூடிய தாக்குதல் இருக்கும். அரசியல், சமூக மாற்றத்துக்கான ஆலோசனைகளை வழங்குவதில் ராஜ குருவாக விளங்கினாா்.
மும்மொழிக் கொள்கையால் பாதிப்பில்லை.... தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தாய்மொழி வழிக்கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. மும்மொழிக்கொள்கை மூலம் மாணவா்கள் கூடுதலாக ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியும். பல மொழிகளை கற்கும்போது அவா்களுக்கு அது பல வழிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மும்மொழிக் கொள்கையால் தமிழுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் தமிழ் வழிக் கல்வியில் மாணவா் சோ்க்கை 32 சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது. இது பெரும் பின்னடைவாகும். அதேவேளையில் ஆங்கில வழிக் கல்வியில் சோ்க்கை 30 சதவீதம் உயா்ந்திருப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதுபோன்ற சிக்கல்களுக்குத் தீா்வு காண்பதற்காகவே தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020 கொண்டுவரப்பட்டது. இக்கல்விக் கொள்கை யாரிடமும் எந்த மொழியையும் திணிக்காது என்றாா் அவா்.
திருச்சி வேலுச்சாமி... முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா் திருச்சி வேலுச்சாமி பேசுகையில், பாஜகவுக்கு முதலில் பாரதிய ஜனதா பரிஷத் என பெயா் வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அந்தப் பெயா் மக்களைச் சென்றடைவதில் சிக்கல் ஏற்படும்; அதனால், பாரதிய ஜனதா கட்சி (பரிஷத் என்பதற்கு பதிலாக பாா்ட்டி) எனப் பெயரிடுமாறு வாஜ்பாய்க்கு ஆலோசனை வழங்கியவா் துக்ளக் ஆசிரியா் சோ.
தமிழகத்தில் இன்னும் எந்தக் கூட்டணியும் இறுதியாகவில்லை. இப்போதிருக்கும் கூட்டணி அப்படியே இருக்குமா என தெரியாது. மாற்றங்கள் வரலாம். தோ்தலில் மக்கள் எந்தக் கட்சிக்கு வேண்டுமானாலும் வாக்களிக்கலாம். ஆனால், வேட்பாளரின் நோ்மை, ஒழுக்கம், பிறருக்கு உதவி செய்வது உள்ளிட்ட நற்பண்புகள் குறித்து மதிப்பிட்டு வாக்களிக்க வேண்டும். 2026 தோ்தலில் காங்கிரஸுக்கு அமைச்சரவையில் பங்கு அளிக்கும் கட்சி மட்டுமே வெற்றிபெற முடியும் என்றாா் அவா்.
இராம. சீனிவாசன்.... பாஜக மாநில பொதுச் செயலா் இராம.சீனிவாசன் பேசுகையில், மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. தேசத்துக்கு எதிரான சிந்தாந்த மரபைக் கொண்டது திமுக. இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி திமுக. சநாதனத்தை ஒழிப்பது குறித்து பேசுகிறாா்களே தவிர பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு குறித்துப் பேசுவதில்லை. நாட்டிலேயே அதிகமாக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. தமிழத்தில் கூட்டணியா சோ்ந்துதான் வெற்றி பெறுகிறாா்கள். எனவே, ஒன்றுபட்ட வாக்கு வங்கியை உருவாக்கி தோ்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் திமுக எடுத்த முடிவு, தோ்தலில் அவா்களுக்கு வீழ்ச்சியைத் தரும் என்றாா் அவா்.
இந்த விழாவில் பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜா, முன்னாள் மேயா் சைதை துரைசாமி, டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வேந்தா் ஏ. சி. சண்முகம், முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலா் வேலூா் இப்ராஹிம், தொழிலதிபா் நல்லிகுப்புசாமி, சென்னை ஐஐடி இயக்குநா் வீ.காமகோடி, துக்ளக் தலைமை செய்தியாளா் ரமேஷ், செய்தி ஆசிரியா் மதலை உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
மக்களின் கருத்து மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது: துக்ளக் ஆசிரியா் எஸ்.குருமூா்த்தி
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மக்களின் கருத்து மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது என துக்ளக் ஆசிரியா் எஸ்.குருமூா்த்தி கூறினாா்.
துக்ளக் வார இதழின் 56-வது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் அந்த இதழின் ஆசிரியா் எஸ்.குருமூா்த்தி வாசகா்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துப் பேசியது- தமிழகத்தில் திருக்கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பவா்கள், தமிழக அரசிடம்தான் பணியாற்றுகிறாா்கள். திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் இது நடக்கிறது. தெய்வ நம்பிக்கையை அழிப்பதால்தான் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் எழுகின்றன.
அமலாக்கத் துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதேவேளையில் தவறு செய்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசிடம்தான் உள்ளது என்பதையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். வங்கிகளுக்குச் சேர வேண்டிய ரூ.56 ஆயிரம் கோடியை அமலாக்கத் துறை மீட்டுள்ளது. நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஊழல் செய்த அரசியல்வாதிகள் தண்டிக்கப்படாததற்கு அவா்கள் நியமித்த நீதிபதிகள்தான் காரணமாக உள்ளனா்.
நாட்டில் தோ்தல் ஆணையம் கண்ணியத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த ஆணையத்தை எதிா்ப்பதை சிலா் கொள்கையாக வைத்திருக்கின்றனா். மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தின் மூலம் வாக்கு செலுத்தும் முறையைக் கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ்தான். ஆனால், அதில் குறைபாடு இருப்பதாக அக்கட்சியினரே தெரிவிக்கின்றனா். பிரதமா் மோடி குறித்துக் குறை சொல்வதற்கு இதைத் தவிர அவா்களிடத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை.
தமிழகத்தில் திமுகவின் தவறுகளை பத்திரிகைகள் உறுதியாக எதிா்ப்பதில்லை என்றே தோன்றுகிறது. வெளிநாட்டு முதலீடுகளை பெரிதளவில் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என திமுக கூறுவது வெறும் விளம்பரமாகவே தெரிகிறது. ஏனெனில், அந்த ஒப்பந்தங்கள் ஓரளவுக்காவது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கே பல ஆண்டுகள் தேவைப்படுகின்றன.
கட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டது பாஜகவும் அண்ணாமலையும் சோ்ந்து எடுத்த முடிவு. திமுகவை அகற்றுவதற்கான உத்தியை எடுத்தாக வேண்டியது அவசியம். அந்த வகையில் அமித் ஷா எடுத்த உத்திதான் இது. அமித் ஷா மிகப் பெரிய திறமைசாலி, அவா் தமிழக அரசியலை கையில் எடுத்துள்ளாா். அண்ணாமலையும் அதற்கு ஒத்துழைப்பாா். தவெக இதுவரை தோ்தலில் போட்டியிடவில்லை. அந்தக் கட்சி தோ்தலில் போட்டியிட்டால்தான் அவா்களது வாக்கு சதவீதம் தெரிய வரும். அதை விடுத்து ஆய்வாளா்கள் என கூறிக் கொண்டு சிலா் கணிப்பது பலனிக்காது. தோ்தல் வியூகம் வகுப்பாளராக இருந்து தோ்தலில் நேரடியாகப் போட்டியிட்ட பிரசாந்த் கிஷோருக்கு என்ன ஆனது என அனைவருக்கும் தெரியும். மக்களின் கருத்து மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் திமுகவுக்கு ஆபத்தாக முடியும் என்றாா்.